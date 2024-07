DEVEDESETIH SE FARBALA U LJUBIČASTO I PEVALA KOD MINIMAKSA: Buba Miranović otkrila zašto je nestala sa scene

Buba Miranović je nestala sa muzičke scene na vrhuncu popularnosti

Izvor: YouTube/screenshot/Gold/RTV Pink Official

Pjevačica Buba Miranović, koja je bila na vrhuncu slave devedesetih godina, gostovala je u emisiji u kojoj je otkrila nepoznate detalje iz svog privatnog života.

Buba je otkril i zbog čega se, na vrhuncu svoje popularnosti, povukla sa javne scene. "Nisam ja odustala, to se samo izdefinisalo. Došlo je do zamora materijala od estrade, ne od muzike koja je moja najveća ljubav. Jedno odbijanje, drugo, pedeset i peto, i polako se nestane. Ako bih željela da se vratim, to bi bilo vrlo brzo," rekla je Buba i dodaje da je za nju muzika najljepši posao:

"To je najljepši posao na svijetu. Kada je neko pametan i zna da vodi priču, onda je zaista najljepši. Prvo, jer radimo samo dva dana, posvećeni smo djeci cijele nedelje. Imala sam uvid u sve što rade od ponedeljka do petka, jer si odsutan od petka uveče, a u nedelju si već kod kuće".