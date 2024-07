NAJSMJEŠNIJE IZJAVE NADE TOPČAGIĆ: Jedna je nasmijala sve do suza, a zbog ovoga je postala viralna na svim mrežama

Nada Topčagić jedna je od omiljenih pjevačica sa naše estrade, a njene izjave tjeraju suze na oči.

Izvor: Kurir

Pjevačica ima smisla za humor koji oduševi sve.

Gostujući u jednoj emisiji Nada je dobila pitanje na koje je kao iz topa dala urnebesan odgovor.

Da li je tačno da ste, pored bakšiša, na nastupu uzeli i dva poslužavnika?” glasilo je pitanje koje joj je uputio momak iz publike.

Pjevačica je odgovorila kao iz topa:

Ma sve kupim što mi se nađe pod rukom, šta vam je ljudi. Šta god da mi se dopada uzmem, recimo pepeljarice, lijepe peškire ako su novi. Ma svi to rade, nego ja sam iskrena - odgovorila je Nada što je tada izazvalo smijeh u studiju.

Estradna zvijezda je u poslu punih pet decenija, a kada negdje nastupa, poznata je po svom sloganu: “Rukice gore, nogice gore”, što je publika sa zadovoljstvom prihvatila.

Kad god nešto izjavi Topčagićeva je broj jedan po izjavama i na društvenim mrežama.

Nadu su pitali gdje se oblači, a ona je odgovorila potpuno iskreno.

"Kod pijace u Bajinoj Bašti, ja se tamo oblačim. Iskreno vam kažem, mene komšije ovde pitaju gdje se oblačim, niko ne vjeruje. Ovo je Šanel original, ali to je zaplijenjena roba“- rekla je pjevačica, a snimak je postao viralan na društvenoj mreži Instagram.

Ona je nedavno otkrila da su joj se svojevremeno udvarali mnogo pjevači.

Pola estrade, neću sada da otkrivam baš sva imena, ali eto mogu priznati da je i Bora Drljača jedan od njih - iznenadila je pjevačica.

U trenutku kada je postala glavna zvijezda San Rema zbog Zlatana Ibrahimovića, Nada je zaintrigirala i svjetske medije, što je za nju postalo veliko opterećenje.

Toliko me ubijaju mediji. Ostavite me. Ja sam rekla svima, puštite me na miru da živim, niko mi ne treba. Bježaću u mišiju rupu. Počeli su da me vuku kao svinja krpetinu. Više ne može da dođu do mene, gađaću vas - rekla je između ostalog Topčagićeva.