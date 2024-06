UMRLA FILMSKA LEGENDA IZ "SOPRANOVIH": Iza sebe je ostavio 200 filmova i TV uloga

Slavni glumac preminuo je u 90. godini!

Izvor: Yputube printscreen / TheSopranosCrazy

Glumac Bil Kobs preminuo je u 90. godini javljaju svjetski mediji. Kobs je umro u svojoj kući u Kaliforniji okružen porodicom i prijateljima rekao je njegov publicista Čak I. Džons.

Vjerovatno je riječ o prirodnoj smrti, poručio je on. Kobs je glumio u filmovima kao što su "The Hudsucker Proxy", "The Bodiguard" i "Noć u muzeju". Prvi put se pojavio na velikom platnu u kratkotrajnoj ulozi u filmu "The Taking of Pelham One Two Three" iz 1974. godine.

Iza sebe je ostavio oko 200 filmova i TV uloga. Kobs se pojavljivao u televizijskim emisijama uključujući "Sopranovi", "Zapadno krilo", "Ulica Sezam" i "Dobra vremena". Bio je menadžer Vitni Hjuston u filmu "Telohranitelj" (1992), mistični časovnik "The Hudsucker Proxy" braće Koen (1994) i doktor "Sunčane države" Džona Sajlesa (2002). Igrao je trenera u "Air Bud" (1997), čuvara u "Noći u muzeju" (2006) i oca u "Šou Gregorija Hajnsa".