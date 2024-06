"REKLA MI JE DA HOĆE DA SE UBIJE" Filip Car otkrio nepoznate detalje o starleti: "Nije neko ko je inteligentan"

Filip Car je nedavno izašao iz medijske ilegale i tom prilikom govorio o svojim nekadašnjim cimerima iz Bijele kuće.

Izvor: Printscreen

Tom prilikom Car je govorio o Aniti Stanojlović, te istakao da je ne smatra inteligentnom osobom.

Kada slušaš Anitu, shvatiš da ne zna da spoji dvije prosto proširene rečenice. Sjećam se da smo joj se Miljan Vračević i ja smijali kada je rekla da hoće da se ubije Vitaminom C - rekao je Car, pa dodao:

Kaže da ide da popije Vitamin C i da se utepaje. Možda se negdje u njenoj sredini to tako kaže, ali meni je bilo smiješno to da će da se "utepaje". Nije ostavila utisak na mene kao neko ko je inteligentan, moralan i na kraju krajeva roditelj - istakao je Filip.