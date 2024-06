"NE SMIJEM NIKOM DA KAŽEM KAKO SAM JE SMUVAO" Ovako je Adrijana Lima "pala" na Marka Jarića

Slavnom košarkašu i danas mnogi zavide jer je uspio da osvoji jednu od najljepših žena na svijetu.

Izvor: Profimedia

Osim po svom neospornom talentnu i uspejsima koje je bilježio, Marko Jarić je poznat i po svom braku sa čuvenom ljepoticom Adrijanom Limom s kojom je 7 godina bio u braku. Par je dobio dvije ćerkice, Valentinu i Sijenu, a 2016. godine riješili su da stave tačku na svoj brak, a do razvoda je navodno došlo zbog Markove prevare.

Naime, nije tajna da je naš košarkaš oduvijek bio poznat kao veliki džentlmen čemu u prilog ide i priča o njihovom upoznavanju, tačnije o trenutku kada je Lima "popuštila" i postala Markova djevojka. Ipak, Marko dugo nije želio da otkrije kako je smuvao jednu od najljepših žena svijeta.

Ne smijem nikom da kažem kako sam smuvao Adrijanu. To je tajna, koju bih morao da naplatim - rekao je svojevremeno Marko Jarić kroz osmijeh.

Izvor: Profimedia



Međutim, dio tajne otkrila je Adrijana kada je priznala kakvim je šmekerskim gestom uspio da je obori s nogu.

Došla sam kući posle našeg prvog sastanka i tamo me je sačekalo iznenađenje - moja kuća je od vrha do dna bila ispunjena predivnim crvenim ružama. Nikada nisam dobila toliko ruža. Tu me je osvojio - ispričala je Adrijana prije mnogo godina.

Nema sumnje da je Jarić pravi šarmer budući da je uspio da osvoji mnoge slavne ljepotice, a mnogi komentarišu da bi muškarci od njega trebalo da uče.

Za sada nije poznato da li Jarić ima emotivnu partnerku, a ono što je sigurno jeste da dosta vremena provodi sa svojim mezimicama, te koristi priliku da uživa u svakom zajedničkom trenutku.