GDJE JE "POPADIJA" KOJU JE JARIĆ SKINUO KRAVICU: Nevinost dala Srbinu, a iako je najljepša lik krije Fotošopom

Nakon što su mjesecima na mrežama kružile samo stare fotografije Adrijane Lime, konačno se pojavila i jedna novijeg datuma.

Slavna manekenka Adrijana Lima proslavila je 12. juna svoj 43. rođendan. Čuvena lepotica mesecima se nije mogla videti u javnosti, nakon ogromnih kritika koje je dobila zbog lažne slike koju predstavlja na Instagramu.

Čak i za svoj rođendan, ona je okačila videe na kojima se vidi kako je izgledao restoran u kom su slavili, ali ne i sopstveni lik.

Doduše, nedavno se na mrežama pojavila njena novija fotografija, a čini se da su bili u pravu svi oni koji su tvrdili da se manekenka povukla kako bi na miru sredila svoju liniju.

Sudeći po objavi, Lima je prestala da preteruje sa filerima (i filterima), i mnogi su komentarisali da nikada bolje nije izgledala.

Podsetimo, ona je nedavno izbrisala gotovo sve svoje objave na Instagramu i ostavila samo devet, od kojih svaka predstavlja neko bitno razdoblje u njenom životu.

Mnoge je iznenadilo što na Instagramu nije ostavila nijednu fotografiju sa ćerkama, već samo sa sinom, zbog čega su se zaređali komentari poput: "Znači, sin može, ćerke ne...".

No, dok se Lima ne oglasi i ne otkrije sama šta stoji iza njene odluke, ostaje samo da nagađamo šta posredi.

Podsetimo, sve ovo se izdešavalo nakon što su je pratioci uhvatili u laži nakon što je najpre na mrežama podelila ovu fotošopiranu fotografiju:

....da bi je na događaju uslikali fotografi i pokazali kako zapravo izgleda

Nakon toga, ona je u intervjuu za Vogue Arabia priznala da su je iznenadile fotografije. "Bila sam u fazonu 'to nisam ja'", prisetila se tada manekenka. "Sve je bilo čudno jer ja sebe ne vidim takvom. Još uvek ne vidim sebe tako... možete sebe videti drugačije."

Potom je dodala da je svesna da nema više 16, i da ne želi ni da izgleda tako, kao i da ćerkama pokušava da da dobar primer kako bi volele svoje telo, ali komentari su bili nemilosrdni.

"Niko te ne napada zbog godina, već jer jedno predstavljaš na mrežama, a drugo je uživo", "Lepo je rekla, ne vidi sebe takvu. Logično, jer ne prestaješ da objavljuješ samo fotošopirane slike", "Paparaci nisu hteli da joj obrade fotografije i onda "ovo nisam ja", jesi Lima, jesi", "Ti si jedna od najlepših žena sveta, i tačno je da ne treba da se menjaš zbog ikoga, ali ti to sama radiš. Ne teramo te mi da fotošopiraš slike, već ti to činiš, a onda se buniš kad kažemo da ne izgledaš isto", "Ako nećeš ponovo da imaš 16, zašto se tako predstavljaš!", pisali su ljudi besno.

Istini za volju, ovako nešto nije daleko od istine. Jer, ako neko želi da ga svet prihvati sa 42, onda ne menja svoje lice do neprepoznatljivosti filterima i Fotošopom. Ipak, Lima se nije mirila sa kritikama, te je brže-bolje izbrisala sve objave, uključujući i "dokaze" da ne izgleda isto uživo i na profilu.

Vera joj je jako bitna

Slavna manekenka deo je modne scene decenijama, i prosto je neverovatno koliko se danas njen uspeh osporava i to samo zato što ne izgleda kao u doba najveće slave, iako je i dalje jedna od najlepših žena sveta.

Zanimljivo je i da je Lima zapravo svojevremeno umalo otišla drugim putem i svoj život posvetila veri. Lepotica koja ostavlja bez daha gdegod da se pojavi, zapravo je odrasla u veoma religioznoj porodici, a veru je zadržala do dana, današnjeg.

U modnim krugovima je opšte poznato da Adrijana nosi Bibliju u bekstejdž, te se moli pre nego što izađe na pistu.

Manekenka je zapravo imala veliku želju da postane "popadija", prema pisanju stranih medija. Kako se navodi, veoma je spiritualna, veruje u energiju, prirodu i duhove.

Rekla je da se, kada je bila mlađa, stidela da bude u društvu momaka, i da se nije poljubila sve do 17. godine. U intervjuu za "GQ", u aprilu 2006, rekla je da je još uvek devica.

"Nameravam da ostanem nevina do braka. Momci koji su sa mnom moraju to da prihvate, jer je to moj izbor", istakla je, a "GQ" ju je tada svojevremeno proglasio "najpopularnijom devicom na svetu". No, sve se to promenilo kada je u njen život ušao Marko Jarić.

Marko Jarić je "skinuo" Leniju Kravicu

Adrijana Lima je pre košarkaša u jednom trenutku bila verena za Lenija Kravica koji je poptuno odlepio za lepom manekenkom. No, ovom odnosu je navodno presudio upravo slavni srpski košarkaš.

Nakon tog odnosa, Kravic se zavetovao na celibat, koji će prekršiti tek kada upozna onu pravu.

Ljubav Jarića i Lime

U jednom od intervjua, Lima je otkrila ju je Marko osvojio: "Predivan je, mislim da je veoma pametan i ima fantastičan smisao za humor. Marko je Srbin, upoznali smo se pre nekoliko godina zahvaljujući zajedničkom prijatelju. Bila je to ljubav na prvi pogled", počela je priču Adrijana dok joj osmeh nije silazio sa lica.

Iz ove velike ljubavi dobili su dve ćerke koje su nazvali Sijena i Valentina. O tome kakav je Jarić kao otac i suprug, Lima je govorila samo u superlativu.

"On je divan otac i divan suprug. U svemu mi pomaže i podržava me. Ja sam veoma srećna žena", tvrdila je Lima.

Inače, Lima i Jarić verili su se na njen 27. rođendan, a već sledeće godine, 14. februara 2009. izgovorili su sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji u Džekson Holu, država Vajoming.

Marko nikada nije želeo da kaže kako je smuvao Adrijanu, ali je ona ta koja je otkrila određene detalje.

"Došla sam kući posle našeg prvog sastanka i tamo me je sačekalo iznenađenje - moja kuća je od vrha do dna bila ispunjena predivnim crvenim ružama. Nikada nisam dobila toliko ruža. Tu me je osvojio", ispričala je Adrijana pre mnogo godina.

No, ljubavnu idilu prekinulo je, kako se pisalo, Markovo neverstvo.

S kim je sve bila Adrijana Lima?

Nakon razvoda od srpskog košarkaša, za Adrijanu Limu se dugo pisalo onoliko koliko je lepa, toliko je buran njen ljubavni život.

Pored Lenija Kravica i Jarića, Lima je ljubila i princa Venzeslausa od Lihtenštajna, agenta Dereka Jetera, a šuškalo se da je čak bila i sa Džastinom Biberom.

Brazilska manekenka je 2016. na Mikonosu uhvaćena kako uživa pored fudbalera Semija Kedire.

Pre nego što je ušla u vezu sa Semijem, Lima je godinu dana bila sa MMA borcem Velikim Džoom. U javnosti su često razmenjivali poljupce, a uz Džoa je Lima zavolela boks kojim se i danas se rekreativno bavi.

Posle raskida sa Džoom koji se desio na veliko iznenađenje svih, brazilska manekenka je bila u kratkoj vezi sa bejzbol igračem Metom Harvijem.

Uslikana je kako sa njim razmenjuje nežnosti na romantičnoj večeri, ali ta ljubav nije dugo potrajala jer je bivša srpska snajka slomila je Harvijevo srce, pošto je on video njene fotografije kako odlazi sa jedne žurke u društvu bivšeg dečka, igrača američkog fudbala Džulijana Edelmana.

Zatim se u njenom životu pojavio turski pisac Metin Hara. Kako su turski mediji navodili, njihova veza je marketinški trik, a Lima je pristala da izađe u susret jednom zajedičkom prijatelju iz Turske koji je producent i želi da pogura karijeru 35-godišnjeg pisca.

Adrijana Lima je oštro demantovala glasine da je njena ljubav sa Harom samo marketinški trik koji treba da unapredi njegovu karijeru. Čak je i javno na Instagramu poručila da je Metin Hara ljubav njenog života.

No, sve ove muškarce je zaboravila nakon što se u njenom životu pojavio producent Andre Lemers.

Ljubav sa Lemersom

Svoju ljubav sa Lemersom Adrijana je dugo krila, te se za njihovu romansu saznalo tek 2021. kada su se zajedno pojavili na Filmskom festivalu u Veneciji.

Adrijana nije krila koliko je srećna kraj umetnika koji takođe iza sebe ima još jedan brak, a šaljivim videima na mrežama zasmejavali su njene pratioce koji su mogli da vide neku drugu stranu lepotice.

A onda je usledilo iznenađenje kada je Lima otkrila da je ponovo u drugom stanju. Par je dobio prvo zajedničko dete, sina Sajena 2022. godine, a Lemers joj je bio i ostao najveća podrška u turbulentnom periodu nakon porođaja kada se nalazila na meti kritika zbog izgleda, ali i fotošopiranja slika.