MOJA SUROGAT MAJKA IMA ČISTAČICU I MASAŽE! Marija o ženi koja joj je rodila sina: Ovdje ljudi sjede ispod kamena

U svim domaćim medijima početkom decembra 2023. godine odjeknula je vijest da je Marija Šerifović postala majka dječaka kojem je dala ime Mario.

Svog prvog sina, Marija Šerifović dobila je preko surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama, a o ocu svog djeteta progovorila je u emisiji "Amidži šou" . Pjevačica istakla je da postoji ugovor o povjerljivosti zbog kojeg ne smije da govori o ocu njenog sina, kojem će, kada dođe vrijeme objasniti sve. Ipak, o odnosu sa surogat majkom je istakla da su bile veoma bliske.

Marija je u emisiji poručila i da je surogat majčinstvu u Americi potpuno normalno i prihvaćeno, ali i otkrila kako se snalazi u ulozi majke - "Sjajno, rekla bih! Možda je bolje da ja ne govorim o tome, već svi ovi ljudi oko mene i ove silne majke. Meni je sjajno, meni je super! Imam jednu fotografiju iz Los Anđelesa, Mario ima možda 70 sati, ja ležim na leđima, prekrstila ruke i gledam u njega i slušam Konstraktu 'I šta ćemo sad?!'. Sve šale na stranu, stvarno uživam u svakom danu, svakoj sekundi i uvijek mi nedostaje, to majke znaju tako da, požurimo".

Zanimljivo je to da niko, dok Marija nije objelodanila da je dobila sina, nije znao na kakav se korak odlučila: "Zašto bi neko trebalo da zna?! To je isključivo lična stvar, vrlo intimne prirode. Razmišljala sam da li uopšte ima potrebe bilo šta bilo kome uopšte da kažem, šta se koga to tiče, ali onda bi vjerovatno još veće ludilo bilo da me vide sa djetetom koje ima tri ili šest godina, da mi kaže: 'Mama'. Željela sam da sačekam da se sve završi, da sve bude, što bi babe rekle, živo i zdravo. Onda smo to objavili, onda je to u Srbiji bio šiz nekih mjesec dana, potpuni, ali, Bože moj".

Surogat majčinstvo izazvalo je u decembru prošle godine, brojne polemike i kontroverze kod nas: "U Americi sam od 2014. godine, to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo vjerovatno da hoće. Sve što sam uradila, uradila sam po savjetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspjelih, jedno jedino rješenje je bilo to", rekla je Marija, a potom objasnila:

"Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sjede ispod kamena. Ja sjedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sjede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahtjeva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je svakog dana imala masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu".