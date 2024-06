MUŽ UMRO OD GLADI, UZIMALA HEROIN, JURILI JE ZELENAŠI: Težak život naše pJevačice, posle rijalitija nestala

Pjevačica Snežana Mišković Viktorija ostavila je veliki trag u muzici, ali u ljubavi, kao ni u životu, nije imala naročito sreće.

Pevačica Snežana Mišković Viktorija je važila za vrsnog rok muzičara specifične boje glasa, ali je život nikada nije mazio. Rokerka se nakon učešća u rijalitiju Zadruga povukla se iz medija, a detalje iz njene mladosti malo ko zna. Ona je imala zaista buran život o kom ne govori puno.

Viktorija se samo jednom zvanično udala, a njen prvi suprug, umro je od gladi, prenose domaći mediji. Da stane pred oltar, odlučila je nakon samo desetak dana veze. Prvi put se udala 1982. godine, a kako to obično biva, brz brak donIo je i ekspres probleme. Do razvoda je došlo devet godina kasnije. Kako je pJevačica jednom prilikom ispričala, brak je ličio na pravi raspad sistema. Naglasila je da je njen tadašnji muž bio rastrzan između žene, roditelja i narkotika.

"Jednom su mi javili da je mrtav, ja se isplakala, kukala, a on, nije se nije javljao, krio se od dugova. Kada sam vidjela da mu nema povratka, razveli smo se. To je bilo 1993. godine i od tada smo izgubili svaki kontakt", pričala je svojevremeno Viktorija koja je tužnu vijest saznala 2011. godine. Zbog droge je izgubio sve i postao je beskućnik, a njegovo tijelo je pronađeno na ulici gdje je prosio.

Ona, nažalost, nije imala sreće ni sa drugim izabranikom. Čovjek sa kojim je dobila ćerku Taru i sa kojim je živjela u vanbračnoj zajednici nekoliko godina pravio joj je velike probleme i to baš oko ćerke. U početku je on imao starateljstvo nad Tarom, dok je kasnije ćerka njoj pripala.

Krajem 2014. godine pjevačica se povukla sa medijske scene jer je shvatila da muzika kojom se ona bavi ne donosi novac. Smatra da je srpsko tržište malo i da bi država trebala da finansira kulturu - "Problem je u našem malom tržištu, ali i u menadžmentu koji plasira kvazimuzičare. Vrte se uvjek isti ljudi i mladim talentima popularnost i uspjeh nisu dostupni. Nisam odustala od komponovanja pjesama i punom parom radim za druge izvođače. Došlo je vreme da u Srbiji kulturu mora da finansira država. Ljudi jedva preživljavaju i sa nestrpljenjem iščekuju bolje dane. Ipak, najviše se raduju dobroj pesmi", rekla je ona jednom za "Novosti".

Tokom 2017. godine se spekulisalo da Viktorija ima problema sa zelenašima i da zbog toga prodaje stan. Ona je tvrdila da nikome ništa ne duguje i da stan prodaje jer je suviše veliki za nju i ćerku. Pored toga, borila se i sa narkoticima.

"Tek u trideset trećoj sam prvi put videla heroin, ovu drogu su koristili muzičari sa kojima sam snimala ploču. Vidjela sam da ti ljudi ne funkcionišu bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovjek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada cio organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osjećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobjegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u 'Petparačkim pričama'", ispričala je svojevremo pevačica koja je kako bi uspjela da zaradi za sebe i dete, nekoliko puta učestvovala u rijalitijima poput "Farme" i "Zadruge".