NIKOLA ROKVIĆ PAO NA ZEMLJU I POLJUBIO TLO! "Vanvremenski osjećaj, još ne mogu da osvijestim"

Nikola Rokvić posle 31 dana pješačenja, stigao je do na Eginu u Grčkoj i sad mu je ostalo još 6 kilometara do krajnjeg cilja manastira Svetog Nektarija. On je krenuo pješke od Hrama Svetog Save u Beogradu do manastira Svetog Nektarija Eginskog, gdje će se uskoro pokloniti svecu koji je prema vjerovanju hrišćana učinio preko 2.000 čuda.