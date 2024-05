OGROMNA SUMA! Nikola Rokvić otkrio koliko novca je prikupljeno i s čim se susretao: Tada je bilo jako teško

Nikola Rokvić otkrio je koliko novca je sakupljeno nakon njegovog hodočašća do Egine.

Izvor: Instagram / nikolarokvic

Pjevač Nikola Rokvić stigao je u Srbiju nakon mjesec dana hodočašća, gdje je pješačio od Beograda do Egine i na tom putu skupljao novac koji će dati u humanitarne svrhe. Ispred zgrade na Novom Beogradu, gdje živi sa porodicom dočekale su ga komšije i djeca iz kraja, koja su u trenutku kada je Nikola izašao iz kola u glas rekli: "Dobrodošao kući", a Rokvić nije mogao da sakrije oduševljenje, pa im se srdačno zahvalio i sve ih izljubio.

Nikola je o svom putu javnost redovno izvještavao preko svog Instagram naloga, a po povratku u Beograd otkrio je koju sumu je sakupio.

"Sa današnjim danom prikupljeno je 39.355.221 dinara", otkrio je na svom Instagram storiju.

Izvor: Instagram/NikolaRokvic

Na aerodromu Nikola Tesla sačekale su ga i medijske ekipe, a pjevač je otkrio šta mu je najteže palo tokom ovog, nimalo lakog, putovanja:

"Bio sam sam tokom rute najveći dio, sa mnom su krenula i moja tri prijatelja, koja su bila u kamperu, gdje sam ja i spavao, prvu noć nije stigao kamper, pa sam spavao u šatoru, a to nije tako dobro opcija, jer je bilo 4 stepena. Posle je bilo lakše, bila je i opcija da krenemo bez kampera, ali onda bi mnogo gubio energije da nađem smještaj, naročito što sam poznata ličnost. Vjerovatno bi ljudi htjeli da me ugoste i da popričamo i to bi mi oduzelo mnogo energije. Tokom rute sam bio isključivo sam, oni su me s vremena na vrijeme posjetili da me pitaju da li mi treba hrana, voda, banana ili neka čokoladica i tada iskoriste trenutak da me uslikaju. Nas četvoro muškaraca je bilo u kamperu, nije bila nijedna nesuglasica", otkio je Nikola i dodao:

"Najteže su mi bile stvari oko životinja i nekih predjela gdje sam bio sam samcijat, u šumama i njivama, gdje sam išao mimo puta i taj dan kada sam ušao u Grčku, tada mi je bilo jako teško zbog promene klime, velika je vlažnost, na pola puta sa ostao bez snage i energije".

Najveća podrška tokom putovanja bila mu je porodica, a baš tako se zove i fondacija koju je osnovao sa suprugom, a koja će pomagati nezbrinutoj, bolesnoj i talentovanoj djeci.