"KUPIO SAM AUTO JOVANI, NIJE MI GA VRATILA" Stefan Karić progovorio o misici, otkrio šta se izdešavalo nakon raskida

Stefan Karić je tek sada otkrio šta se dogodilo sa skupocenim automobilom koji je poklonio misici.

Izvor: Instagram/karic___s

Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić svojevremeno je bivšoj devojci Jovani Ljubisavljević poklonio skupoceni automobil. Međutim, nakon prekida odnosa spekulisalo se da li je manekenka i rijaliti učesnica ipak vratila luksuzan poklon.

Stefan je tek sada u jednoj emisiji otkrio šta se zaista dogodilo sa kolima.

"Kupio sam auto Jovani kada sam ušao u rijaliti. Negde sam želeo da je obezbedim na neki način što se tiče prevoza. Nije mi ga vratila nakon raskida", dodao je Stefan Karić.

Podsetimo, Stefan Karić je svojevremeno u emisiji "Narod pita" priznao da ga je Jovanino ponašanje "ohladilo", te da je zbog toga usledio razvod.

"Jednostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš", rekao je Stefan.

Podsetimo, Karić je otkrio i da se dopisivao sa drugom devojkom, te da je Jovana pronašla poruke, nakon čega je njihova veza pukla.

Izvor: Instagram/ljubisavljeviceva

"Nisam prevario Jovanu, ali je tačno da je ona pronašla poruke sa drugom devojkom. Od toga je krenuo problem, ali to nije razlog našeg rastanka. Ja sam prolupao. Smatram da nisam kako treba. Ne mogu da kažem da je ne volim, ali mi treba život bez pritiska. To dopisivanje je bilo iz hira", rekao je Stefan, pa dodao:

"Zamislite dokle je došlo kada sam ja počeo da je snimam. Svaku noć je pričala o tome kako joj je bilo dok sam ja bio u Zadruzi. Ali svaku noć. Ja sam počeo da je snimam zbog sebe, mislio sam da sam lud, da nije moguće, možda ja ne razumem, pa sam je snimao da skapiram možda sutra, meni u glavi nije dobro, bio sam predugo u rijalitiju", priznao je.

Nakon raskida, Jovana Ljubisavljević pronašla je sreću kraj bivšeg dečka Cece Ražnatović - biznismena Bogdana Srejovića, a o Kariću nikad nije želela da govori nakon kraha odnosa.