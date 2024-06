MEGAN I HARI RAZLJUTILI SVE ZBOG FOTOŠOPA DJECE: Danas imaju poseban razlog za slavlje, a svi se plaše jednog

Lilibet Dajana Mauntbaten Vibndzor, ćerka Megan Markl i princa Harija danas puni tri godine.

Malena princeza Lilibet, koja je ime dobila po pra-baki kraljici Elizabeti, danas puni tri godine. Kada je Megan Markl 4. juna 2021. na svijet donijela djevojćicu, princ Hari nije krio oduševljenje.

"Oformili smo porodicu", izjavio je Hari kod kod Opre Vinfri, "Imamo nas četvoro i naša dva psa i to je sjajno". Tada trudna Megan je dodala: "Dvoje, to je to".

Malena Lili rođena je u Americi, kada su se njeni roditlji povukli iz kraljevske porodice zajedno sa sinom Arčijem. Oni su svoj dom svili i Montesitu, Kaliforniji, gdje priceza ima svoj poseban kutak koji su nazvali "Lili land" blizu kuhinje, rezervisan za njene igračke, bojice i plišane lutke.

Kada su prvi put objavili sliku djevojčice, fotografija je izazvala opštu pometnju na društvenim mrežama jer su mnogi fanovi provalili da ju je kraljevska porodica fotošopirala. Iako nema novih fotografija povodom rođendana, svi se pribojavaju de ne naprave istu grešku.

Hiljade obožavalaca odbjeglog kraljevskog para oduševljene su bojom kose koju ima dječak, ali neki su primijetili da je nijansa dječakove kose potpuno ista kao nijansa kose princa Harija na fotografiji, što smatraju nemogućim bez fotošopa.

"Fotošopirali su kosu, promijenili boju i dodali kosu i malenom i njegovom ćelavom ocu", "Sramota", "Uživajte, ovo je teški fotošop, ovaj mali je donedavno imao smeđu kosu", "Sram vas bilo, fotošopirate bebu", "Fotošopirali su dijete, je li moguće", samo su neki od komentara na "X"-u.