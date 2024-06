Više od devet godina u celibatu: Slavni muzičar ljubio najljepše žene svijeta, a zbog oca donio tešku odluku

Leni Kravic ljubio je neke od najlepših žena na svijetu, a sada je otkrio da je više od devet godina u celibatu.

Izvor: Instagram/lennykravitz

Američki muzičar Lenard Albert, poznatiji kao Leni Kravic istakao je da nakon okončanja posljednje ozbiljne veze nije bio intiman ni sa kim, kao i da će to ostati tako sve dok opet ne nađe onu pravu. Kako je otkrio u intervjuu za "Guardian", on je u celibatu više od devet godina i smatra da nikada više neće pronaći pravu ženu, ali ne gubi nadu.

Kako je objasnio suzdržavanje od intimnih odnosa nije bilo samo izbor životnog stila, već duhovna stvar. Rekao je da je tvrdnja njegovog oca, koji je bio nevjeran, da će on biti baš poput njega postala tačna i to ga je činilo depresivnim. Leni je otkrio kako se svojevremeno i suočio s ocem jer je bio prevario njegovu majku Roksi Roker. Onda, Si Kravic rekao mu je "da će i njemu to isto da se desi" i, jedno vrijeme, svakako je bio u pravu.

"Bio je u pravu. Nakon vjenčanja postao sam sličniji njemu. Postajao sam 'igrač' i nije mi se svidjelo. Nisam želio da budem taj tip. Morao sam da se pozabavim time i trebalo je da prođu godine da bih se disciplinovao, pritom da ne dopustim da me želje obuzmu", pojasnio je.

Leni je u braku s Lisom Bone bio između 1987. i 1993. godine. Par je dobio ćerku Zoi, a nakon razvoda ostali su u odličnim odnosima, štaviše, toliko su bliski da se mnogi pitaju i što su se uopšte rastajali.

S Vanesom Paradi, sa kojom je potom oko šest godina bio u vezi, takođe je ostao dobar. Jednom prilikom je i šokirao pojedince - kad joj je dugo poslije romanse čestitao rođendan njihovom starom, zajedničkom fotografijom na Instagramu. Kasnije je bio veren s manekenkom Adrijanom Limom i glumicom Nikol Kidman, ali nijednu nije odveo pred oltar.