SLOMLJENA SAM I TUŽNA! Dženifer Lopez razočarala fanove u jeku priča o razvodu: To je apsolutno neophodno

Dženifer Lopez razočarala je mnogobrojne fanove kada je saopštila da je otkazala turneju "This Is Me..."

Nakon vjeridbe i kraha ljubavi 2004. godine Dženifer Lopez i Ben Aflek ponovo su pronašli svoju sreću 2021. da bi se konačno vjenčali u julu 2022. godine. Međutim, ovih dana se piše da im je ljubav ponovo na "klizavim nožicama" te su sve glasnije priče o razvodu.

U jeku priča o razvodu i paparaco fotki koje su obišle svijet, Dženifer Lopez donela je odluku da otkaže turneju "This Is Me..." i razočara brojne fanove. Live Nation, promoter letnje turneje, saopštio je da je ona otkazana: "Dženifer uzima slobodno vrijeme da bi bila sa svojom djecom, porodicom i bliskim prijateljima", navodi se u saopštenju.

Obraćajući se fanovima, pjevačica je rekla da je "potpuno slomljena i tužna što ih je razočarala" - "Molim vas da znate da to ne bih uradila da nisam smatrala da je to apsolutno neophodno. Obećavam da ću vam se iskupiti i da ćemo ponovo svi biti zajedno".

Detaljniji razlozi za otkazivanje turneje nisu navedeni, međutim ova vijest dolazi u jeku šuškanja da se razvodi od svog supruga glumca Bena Afleka, ali i glasina da se karte loše prodaju. Prije nekoliko nedjelja, veliki broj koncerata u okviru turneje je već otkazan bez objašnjenja, a sada je izvjesno da se neće održati nijedan.

Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: FIA Pictures / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Dženifer Lopez i Ben Aflek glavna su tema svh medija nakon što su šuškanja o njihovom razvodu postala sve glasnija. Njih dvoje mješovitim signalima redovno zbunjuju javnost. Ben je nekoliko puta uhvaćen bez burme, a nedavno i Džej Lo. Takođe, paparaci su uhvatili Bena raščupanog i sa flašom u ruci, što je mnoge zabrinulo, budući da se liječio od alkoholizma.

Aflek, se "ne slaže sa Dženiferinim načinom života" i osjeća se "istrošenim" zbog braka. Izvor je rekao da su "oni na dvije potpuno različite stranice većinu vremena", rekavši da je "faza medenog mjeseca prošla". Drugi izvor blizak Lopezovoj rekao je: "Oboje imaju zahtjevne karijere koje često zahtjevaju da budu u različitim gradovima".