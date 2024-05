PREMINUO SLAVNI OSKAROVAC! U 54. godini izgubio bitku s opakom bolešću: Živio na ivici, pa se teško razbolio

Nakon duge i teške bolesti, slavni režiser Morgan Spurlok, preminuo je u četvrtak u sievernom dijelu Njujorka u 54. godini.

Izvor: Youtube printscreen / Jimmy Kimmel Live

Morgan Spurlok, široj javnosti ostao je poznat po tome što je dokumentovao sopstvene psihološke i fizičke simptome svakodnevnog jedenja brze hrane tokom mjesec dana u filmu "Super Size Me". Ovo ostvarenje privuklo je veliku pažnju, a nominovano je za Oskara 2004. godine.

Njegov brat Kreg Sperlok potvrdio je tužnu vijest Njujork postu: "Bio je to tužan dan, opraštali smo se od mog brata Morgana. Morgan je dao toliko toga svojom umetnošću, idejama i velikodušnošću. Danas je svijet izgubio istinskog kreativnog genija i posebnog čovjeka. Tako sam ponosan što sam radio zajedno sa njim", rekao je on.

Tri puta dnevno je jeo najveće obroke iz Mekdonaldsova, zbog čega je osetio fizičke, ali i psihičke posledice. Pored povećanja tjelesne mase, imao je česte promjene raspoloženja, a osetio je i nedostatak s*ksualne želje.

Drugi dokumentarni filmovi u kojima je Spurlok učestvovao uključuju: "Gdje je na svijetu Osama Bin Laden?" (2008), "Freakonomika" (2010) i "One Direction: This Is Us" (2013). Imao je i svoju seriju pod nazivom "Morgan Spurlock: Inside Man" koja se emitovala od 2013. do 2016. godine i FKS-ovih 30 dana od 2005. do 2008. U ovoj drugoj, Morgan je pokušao da mjesec dana živi od minimalca.