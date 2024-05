AKO NE BUDEM MOGLA DA HODAM, PUZAĆU! Selin Dion progovorila o bolesti - snimak rasplakao milione!

Selin Dion je publici ranije otkrila da boluje od sindroma ukočene osobe, a sada i pokazala kako to izgleda u dokumentarnom filmu

Pjevačica Selin Dion, žena koja je prodala milione sjedišta na turnejama tokom svoje višedecenijske karijere i dala nam vanvremenski hit "My heart will go on" iz "Titanika", prošle godine se obratila fanovima širom svijeta i otkrila da se bori sa teškom bolešću.