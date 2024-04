MOMAK PREKINUO KONCERT ACA PEJOVIĆA! Pjevač poručio "Šta ste htjeli? Uradite to pa ću ja onda da kažem šta imam"

Aco Pejović sinoć je održao uspješan koncert u Zrenjaninu, na kom se desilo nešto neočekivano!

Aco Pejović sinoć je održao spektakularan koncert u Zrenjaninu, na kom je publika uživala u njegovim hitovima i sjajnoj atmosferi. Neki od zaljubljenika u njegovu muziku odlučili su se da baš Pejovićev koncert bude mjesto za za jedan specijalan trenutak u njihovom životu, koji će zauvijek pamtiti.

Kada se nepoznati mladić popeo na scenu, muzika je stala, a pjevač mu je krenuo u susret riječima: "Šta ste htjeli? Uradite to pa ću ja reći šta imam". A zatim im se na bini pojavila zbunjena djevojka, dok je njen izabranik pao na jedno koljeno i zaprosio je.

"Htio sam samo da pitam-da li vi imate nekoga kome sve dugujete u životu?" započeo je ovim riječima mladić na bini, a publika ga je podržala ovacijama. "Želim jednu djevojku da pozovem na binu".

"Frka frka!" oglasio se Pejović pa pozvao "Dođi djevojčice! Ti se nešto treseš" a zatim im čestitao i zatražio od publike da ih podrže velikim aplazom uz riječi: "Nije to svaki dan! Da ste mi živi i zdravi dragi ljudi, gdje god ima ovakvih stvari znači da je to to".

Nema sumnje da će srećni par ovaj koncert pamtiti cijelog svog života.

