"JA SAM ZAHTJEVAN, HOĆU DA MI SVE BUDE POTAMAN": Haris Džinović otkrio da li je spreman za novu ljubav

Gostujući u jednoj emisiji, Haris Džinović je govorio o tome da li je spreman za novu ljubav.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon brojnih izjava koje je dao o razvodu i, sada bivšoj supruzi Melini, pjevač Haris Džinović nedavno je odgovorio na pitanje "da li je spreman za novu ljubav?"

Haris ističe da je spreman za novu ljubav, ali ima određene zahtjeve ovog puta.

"Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju utisak lijepe i pametne žene, nema ih previše", započeo je on i dodao:

"Mora biti normalna. Mora da ima savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu. Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav", rekao je on nedavno za "Prvu".

Jednom prilikom se osvrnuo na negativne komentare koji dolaze do njega, te prokomentarisao to što ga pojedini vide kao jako zahtjevnog čovjeka, pa čak i namćora. Podsjetimo, nakon 22 godine zajedničkog života modna kreatorka Melina Džinović i popularni pjevač Haris Džinović, su se razveli.

Svakodnevno isplivavaju nove informacije i saznanja, a i upoređuju se njihove ranije izjave, koje su čini se mnogo doprinele njihovom krahu.

"Jesam zahtjevan, hoću da mi sve bude potaman, ali je velika razlika između zahtjevnog čovjeka i namćora, jer je ovo drugo negativna konotacija", rekao je pjevač svojevremeno, pa se dotakao Meline.

"Svaka žena na svijetu ima ambiciju da promijeni čovjeka, ali to je nemoguće, možda do nekih 5 odsto može da se pomjeri u nekim aspektima, ali suštinski ne. Svaki čovjek ima svoj kod i tu nema mnogo odstupanja. Žene misle najbolje i to im je neki instikt da pokušaju da te promijene, ali uvijek se može naći kompomis i to je promjena. Moraš povući ručnu. Ja ne živim sam, već sa ženom i dvoje djece i onda moraš da se kompatibiluješ i da nekad napraviš nešto što odgovara drugom, a nauštrb svojoj zoni komfora", govorio je Džinović za "K1" i dodao da je Melina uz njega naučila da kuva:

"Ne kuvam baš svakog dana jer djeca danas sama sebi kuvaju. Postoje jela koja Melina bolje napravi od mene, ali kad smo se upoznali nije znala ni jaje da spremi. To nije moja zasluga, već njena, ona se angažovala i naučila šta ju je zanimalo. Kod kuvanja je najbitnije da to voliš, jer recimo, bacio sam šerpi raznoraznih jela dok nisam naučio pravu mjeru, jer ili je preslano ili zagori. A sad je to lak posao", ispričao je Haris.