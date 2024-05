MEGAN MARKL SE STIDJELA BIVŠEG MUŽA! Slomila mu srce, on joj se brutalno osvetio

Megan Markl je pre udaje za princa Harija već bila u braku.

Izvor: Pool

Prije nego što je pronašla sreću sa princem Harijem, Megan Markl godinama je ljubila filmskog producenta Trevora Engelsona, a svoju ljubav su, 2011. godine, odlučili da krunišu brakom. Vjenčali su se na Jamajci, a na plaži su imali četvorodnevno slavlje.

Premda se sve činilo idličnim, par je podnio zahtijev za razvod samo osamnaest mjeseci kasnije. U dokumentaciji su kao razlog navedene 'nepomirljive razlike', a navodno je problem bila udaljenost. Naime, Megan je iste godine počela da snima seriju 'Suits' u Torontu, dok je Trevor ostao u Kaliforniji.

Ipak, kasnije je počelo da se piše da su se prvi problemi pojavili tri nedjelje prije vjenčanja, kada je Trevor navodno u jednoj televizijskoj emisiji sve vrieme pio iz flaše, što je razbesnijelo Megan. Glumica mu je stalno slala poruke da 'spusti bocu' i da izgleda 'jako neprofesionalno', a navodno joj je bilo i vrlo neprijatno.

Službeno su se razveli 2013. godine, a nijedna strana nije proglašena krivom za raspad braka.

"To nije bila prava veza za nju. Nakon razvoda osjećala se osnaženo i jednostavno je nastavila dalje", rekla je kasnije jedna Meganina prijateljica.

Jedno vrijeme pisalo se i da je vojvotkinja od Saseksa od Trevora zahtevala da potpiše 'ugovor o trudnoći', što je on navodno učinio bez prisustva avokata.

"Rekla je da je nešto potpisao, možda samo rukom pisano pismo zahvaljujući kojem bi mogla da mu visi nad glavom", rekla je njena prijateljica. Naime, Megan je, navodno, tražila da njen suprug potpiše jamstvo da će platiti personalnog trenera i nutricionistu koji će se brinuti o njenom izgledu tokom trudnoće, piše Glossy.

"To se dogodilo u trenutku kada su razmišljali o osnuju porodicu u nekom trenutku u budućnosti", rekao je Meganin prijatelj za 'Daily Mail' i dodao kako je "Megan htjela da bude sigurna da će uskoro biti spremna da stane pred kamere".

Njihov raskid, navodno,uništio je Trevora pa mu je dugo trebalo da zaboravi prošlost.

"Trevoru je dugo bilo teško. On je dobar dečko, a Megan ga je slomila kad je zatražila razvod. Kad je počela da izlazi s princem Harijem, on je opet bio skrhan jer ga je publicitet stalno podsjećao na nju. Ali sada je sve to prošlost", rekao je nedavno anonimni izvor.

Inače, Trevor je od 2019. godine u braku s poznatom naslednicom višemilionskog bogatstva Trejsi Karland s kojom ima dvije ćerke i živi idiličnim životom.