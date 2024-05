"IZVUKAO SAM SE SA UBISTVOM!" Džon Bon Džovi priznao da je bio sa 100 žena tokom braka od 35 godina!

Frontmen benda "Bon Džovi" oženio je svoju prvu ljubav iz srednje škole, ali tokom godina enormne slave često je šarao!

Izvor: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Kao i većina rokera, i legendarni Džon Bon Džovi (62) uživao je u slavi i popularnosti tokom osamdesetih i devedesetih kada je sa bendom harao svijetom. Plave razbarušene kose i plavih očiju sa osmjehom koji obara, bio je san mnogih djevojaka i žena, a mnogima se očito taj san i ostvario!

U iskrenoj ispovijesti za ABC nedavno, on je nagovijestio da je spavao sa više od sto žena. I ovo priznanje možda ne bi bilo čudno obzirom na život rokera na turnejama, osim jedne činjenice - a to je da je on u braku 35 godina sa svojom dragom iz srednje škole Doroteom Harli.

Tokom razgovora, Džon je otkrio da je stao na ludi kamen nakon što je setkao ogromnu popularnsot, te da se praktično "izvukao sa ubistvom". "To mora da je bilo teško za vezu", dodao je voditelj, "Bio si mlad i smatran se** simbolom", na šta se hitmejker pjesme "You give love a bad name" nadovezao: "Izvukao sam se sa ubistvom. Ja sam rok zvijezda, nisam svetac. Ne kažem da nije bilo sto žena u mom životu, ali ja sam Džon Bon Džovi - bilo je prilično dobro!"

Zatim je nastavio: "Ako ste mislili da ću ikada da ugrozim bilo šta zbog vjerovanja da je narcis u meni realan? Kako bi to bilo glupo. Jednostavno nije vredno toga".

Tokom priče o Dorotei, sa kojom se vjenčao 1989. roker je hvalio njenu toleranciju za njegove zahtjevne rasporede tokom turneja. "Ovo su sve predivni klišei rokerskog zvjezdanog života, stvar je da ne lažeš da si uvijek bio svetac, ali i da ne budeš budala da zabrljaš svoj porodični život", naveo je za Independent. U pjesmi "Bed of roses" iz 1993. koju je posvetio Dorotei, Džovi je pjevao o kajanju zbog grešaka iz prošlosti.

On je još objasnio, da je uspio da sačuva brak u kome su dobili četvoro djece zahvaljujući "divljenju na obostranom društvu i dovoljno sreće da rastu zajedno kao par". Ipak, četiri dana nakon intervjua i njegovih priznanja, Dorotea nije prisustvovala promociji njegove doku-serije "Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story last week", a predstavnik za medije obrazložio je odsustvo Doroteinom bolešću.