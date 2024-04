"SITUACIJA S DUŠKOM JE DUGO OČAJNA" Karleuša o krahu ljubavi s mužem: Ne čini ništa da budem srećna

Jelena Karleuša otvoreno i bez zadrške, kao i uvjek, progovorila je o odnosu sa suprugom Duškom Tošićem.

Navodna afera pjevačice Jelene Karleuše odjeknula je u javnosti kao bomba 2019. godine, a pjevačica je o tome po prvi put javno govorila nedavno, izjavivši da je u pitanju bio "namerni izlet da bi se osvetila Dušku". Jelena je tada priznala da je njen odnos sa fudbalerom narušen, istakla da imeđu njih nema direktne komunikacije, ali da su još uvek u braku i da žive pod istim krovom.

Karleuša je priznala i da bi "život dala za Duška" i da ga još uvek voli, a sada je otkrila detalje njihovog donosa, kao i da li postoji šansa da sve bude kao prije.

"Ljudi su u šoku kada kažem da smo još uvek u braku. Svi su mislili da smo se razveli, ali eto, nismo. Svi misle da ne živimo zajedno, ali eto, živimo. Situacija je očajna jako dugo, jer nisam neko ko laže. Meni je žao zbog toga, jer smatram da Duško i ja nikada ne smemo da budemo neko ko se gleda preko bilo kakvog nišana", rekla je Karleuša koja se prisetila razvoda svojih roditelja.

"Uvek gledam moja Divna i moj tata... Razveli su se kad sam imala 7-8 godina, a do njene smrti su imali divan odnos. To je ona prava stvar. Duško je tu malo drugačiji, on je jako tvrdoglav i nije znao da se snađe pod velikim pritiskom. Samo da je malo drugačije odigrao medije, mi bismo pobedili. On je otac moje dece i član moje porodice. Smatram ga za najrođenijeg, zbog koga bih skočila na metak i na desetoricu i život dala".

"Moji prijatelji i ljudi oko mene se ljute, jer smatraju da zaslužujem da završim priču sa Duškom, jer on ne čini ništa da budem srećna žena i da se situacija popravi. Svi mi priželjkuju novu ljubav i novi početak. Navikla sam na lošu situaciju, mnogo bolje plivam tu, nego što bih ikada znala da plivam u dobrom", priznala je Jelena, koja je otkrila da ne razmišlja o novoj ljubavi.

"Uopšte ne razmišljam na temu ljubavi i na temu toga da sad treba da krećem od nekog početka, ali znam da zaslužujem ljubav. Da me neko zagrli, voli, kaže lijepu riječ... Nemam to jako dugo. Znam da to zaslužujem, ali ne mogu da kažem da mi to fali, jer sam se potpuno zaledila u takvom načinu života, da sam kao neka mašina", poručila je Karleuša koja je otkrila kada je Duško poslednji put zagrlio i rekao lijepu reč:

"Prošle su godine, mi nismo u tim odnosima već više od pet godina. Sve to sam nadomjestila onim što crpim od moje djece, Atine i Nike. Emociju, pažnju, lijepe riječi i komplimente crpim od mojih fanova. Zato se njima toliko dajem, jer nemam u privatnom životu ljubav. Mogu da budem srećna i sama sa sobom, ne treba mi druga osoba da bih bila srećna. Mene druga osoba ne čini celom, niti su moje potrebe vezane za drugu osobu. Sreću nalazim u raznim situacijama i sitnicama. Moja sreća ne zavisi od toga da li će me neki muškarac voleti ili ne".

Karleuša je otkrila da se odnos sa Duškom nikada neće popraviti: "Pet godina, nikada ne može da bude kao prije, nažalost", poručila je JK koja je povodom objavljivanja CD-eova za svoje albume "Alfa" i "Omega" organizovala druženje s fanovina, a potom zaratila s koleginicom Editom Aradinović.