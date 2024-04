BANKROT SAM ODAVNO! JK o drugom Ušću, turneji i koleginicama: Plašim se! Prihvatam Prijin poziv

Jelena Karleuša govorila je o planovima vezanim za karijeru, ali i prokomentarisala odnos s pojedinim koleginicama.

Jelena Karleuša, u jednom tržnom centru u Beogradu održala je tkz. "meet and greet", odnosno susret sa fanovima, a koji je upriličen povodom izlaska fizičkih izdanja njenih CD-ova "Alfa" i "Omega". Pjevačica se u šoping molu pojavila u neon zelenom odijelu uz vrisku i oduševljenje fanova.

Posle trosatnog fotografisanja i snimanja sa fanovima, JK je govorila o aktuelnim temama, a na samom početku razgovora, pohvalila se da je cijeli tiraž njena dva nova albuma rasprodat za nekoliko sati.

"Upravo su mi rekli da se rasprodaje i drugi tiraž diskova. Interesantno je da ljudi ne kupuju samo jedan album, već oba, tako da je ovo dupli uspjeh. Hvala svima. Iako se diskovi i ploče više ne koriste, niti ljudi to više imaju gdje da stave da slušaju, oni vole da imaju nešto u fizičkom obliku i da čuvaju kao uspomenu na mene. Moje ćerke misle da je ploča nešto najnovije, jer je to sad izbacila Tejlor Svift, a ne znaju da je njihova mama imala to još davne 1995. Ne mogu još da kažem, ali biće od mene još mnogo interesantnih stvari od mene i to vrlo uskoro", poručila je Karleuša.

Čije si ti ploče skupljala kao djevojčica i tinejdžerka?

"Moja tetka je skupljala ploče, tako da sam imala sve - od Bijelog dugmeta do Lepe Brene. Baš imam dobru kolekciju ploča i drago mi je što su se ploče vratila na velika vrata".

U Beogradu i ovdje u šoping molu je vladalo opsadno stanje, stotine ljudi je čekalo u redu da se fotografiše sa tobom. Da li si očekivala ovakvu pomamu s obzirom da je među njima i veliki broj djece koja nisu bila ni rođena kad si ti počinjala karijeru prije 30 godina?

"Misliš da me znaju pa da nemam šta da pokažem? Poželjela sam ovaj susret pred veliku regionalnu turneju koju ćemo raditi, ali i pred mnogo interesantnih stvari koje će se desiti za nekih mjesec dana. Žao mi je što ne smijem još da pričam o tome sad, ali spremamo ludilo. Jedva čekam da čujete i vidite".

Kad počinje turneja i iz kog grada? Za kad je zakazan spektakl na Ušću?

"Počinje na jesen iz Skoplja, ali ćemo tokom ljeta imati velike koncerte na trgovima širom Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ako se desi Ušće, to će biti sledećeg ljeta, jer koncert u Beogradu zaslužuje u produkcijskom i tehničkom smislu nešto jako zahtjevno i što će pomjeriti granice i nešto za šta vrijedi platiti kartu. Za Ušće mi treba i puno sredstava i vremena da se spremim, ali ako se desi sledeće godine to će biti možda moj poslednji veliki koncert u Beogradu".

Da li su u planu i novi spotovi? Šuška se da je jedan od njih za hit "Vodi me u Abu Dabi".

"Upravo pripremamo još dva spota, biće tokom ljeta. To je jedno od iznenađenja. Nije spot za 'Abu Dabi', ali biće jako interesantno".

Znači, bankrot u najavi.

"Nema tu u najavi, ja sam bankrot odavno. Žao mi je što se nisu ispunile sve one bajke da sam uzela milione za albume. Ko želi da mi da te pare, ja sam raspoložena za tu saradnju. Veliki koncerti puno koštaju".

"Plašim se. Kako sam ga snimila, isključila sam se i čekala sam napad iz zasjede. Za sad je okej. Sada su šokirani, ali ja moram da kažem svim kolegama da ja nemam lošu namjeru i da sve kažem na jedan duhovit način. Želja mi je samo da prokomentarišem njihovu garderobu, a ne njih kao pjevače ili ličnosti. Ne trebaju lično da shvataju moje komentare.

Poznata si po svojim "proročanstvima". Koje mjesto predviđaš Teya Dori na Evroviziji i kako ti se ona čini?

"Iz nekog bizarnog i perverznog razloga, imam o Teya Dori baš jako dobar osjećaj. Ona je iznenađenje i dolazi iz drugog plana i upravo su takvi takmičari na Evroviziji oni koji naprave najveći plasman, a favoriti ne. Ima svjetski vajb i zvuk i taj 'vorld mjuzik' je nešto što će vrlo iznenaditi u Švedskoj jer dolazi iz Srbije. Želim joj svu sreću i predviđam veliki uspjeh".

Aleksandra Prijović je izjavila da bi voljela da joj budeš gošća na koncertu. Da li bi prihvatila poziv?

"Naravno da bih prihvatila i ja pozivam Prijovićku da bude gost na mojim koncertima, jer sam sigurna da bi iskusila nešto potpuno novo i drugačije od njenih koncerata. Njen poziv za gostovanje bih prihvatila sa zadovoljstvom.

U kakvim si sad odnosima sa Andreanom Čekić i Breskvicom?

"Sa Andreanom se nikad nisam ni svađala. Upoznala sam je privatno i kao osoba je prava lafica i super pozitivan lik i čovjek i veliki pjevač. Breskvica je na bloku jer svako od mladih pjevača u jednom momentu svoje karijere mora da doživi jednu vrstu male edukacije kako treba komunicirati sa mnom, koja mogu da ih naučim o trajanju i o borbi, ženskim pravima i solidarnosti. Taj blok je uvijek kratkog daha, ja uvijek odblokiram i posle se lijepo družimo".