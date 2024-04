GOVORILI SU DA SE PRODAJEM ZA PARE I VARAM MUŽA! Naša pevačica iznenadila: Preterali su, ja to ne umem

Natalija Ibraimov poručila je da najviše na svetu mrzi laž.

Izvor: Instagram/natalijatrikfxofficial

Pevačica grupe Trik FX, Natalija Ibraimov, na sceni je sa suprugom Sanijem već decenijama, a isto toliko su i u braku. Iako ne priča puno o privatnom životu, tokom karijere se suočila s brojnim medijskim natpisima, od kojih nisu svi bili istiniti, a najmanje oni o njenom ljubavnom životu.

"Mnogo je bilo laži tokom svih ovih godina, ali one koje su baš preterane bile su da sam prevarila muža, kao i da se 'prodajem' za novac. A ja u životu imala dva dečka, a za trećeg se udala", poručila je Natalija jednom prilikom i otkrila šta može da je dovede do "ludila".

"Najviše na svetu mrzim da lažem i da me neko laže. Prezirem laž. A i ne umem, da budem iskrena. Kad baš moram da slažem, uvek me odaje moja faca, jer počnem da se smejem. Ali izuzetno retko se to dešava", izjavila je pevačica za domaće medije, koja je otkrila i da joj je najveća želja da sa suprugom kupi kućicu van grada, da može tamo da uživa i pobegne kad god želi da se skloni od svih.

Pored pevanja Natalija ima i još jedan talenat: "Talentovana sam jako za fotografisanje i za opremanje enterijera, ali mi je trenutno to beskorisno jer ne mogu ni jedno ni drugo da radim. Mada, ko zna, možda se jednog dana to promeni", poručila je pevačica koja se našla na meti negativnih komentara kada je pokazala sede.