U KUĆI DRAMA, A KAN OVAKO PROVODI VRIJEME: Sin Harisa i Meline novom objavom privukao svu pažnju

Jedna od najaktuelnijih tema ovih dana je razvod Meline i Harisa Džinovića, a u jeku drame putem društvenih mreža oglasio se oglasio njihov sin, pa pokazao na koji način provodi vrijeme.

Izvor: Instagram printscreen/dzinovic_kann

Iako Đina Džinović, sestra Kana Džinovića i ćerka Meline i Harisa redovno objavljuje momente iz svog privatnog života, njenog brata nismo navikli baš često da viđamo na instagramu.

Cijela porodica Džinović donedavno se trudila da drži svoj život u privatnosti, naročito Kan, međutim nakon drame vezane za razvod Harisa i Meline, to više nije bilo moguće. Sada je njihov naslednik objavio priču na kojoj je pokazao kako provodi vrijeme. On je sa skoro 6.000 pratilaca podijelio snimnak na kom se vidi kako se on posvećuje vježbanju i trenira boks.

Izvor: Instagram printscreen/dzinovic_kann

Nezavisno od svojih roditelja, Kan i Đina su nastavili svoje živote, i mada je influenserka sve rjeđe prisutna na društvenim mrežama, njen brat sa druge strane sve češće dijeli momente iz svog života. Ovaj snimak je privukao veliku pažnju, naročito jer ističe njegove pločice po kojima se može zaključiti da se Kan trudi da bude redovan u sportskim aktivnostima.

Haris je nedavno otkrio i šta je savjetovao sina Kana: "Ja sam svom sinu Kanu rekao: Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku djevojku, tu hleba nema. Djevojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negdje naveče sve su zauzete. Onda me on danas zove i kaže mi: Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam djevojaka. Ja mu kažem: 'Eto vidiš'. Kaže on: 'Jao kakav si ti lav".

Pjevač je još dodao da je sin trenutno ljut na svoju majku: "Sa sinom se nije čula mjesec i po dana, krasna majka. Sin je veoma ljut na nju. ", kazao je Džinović za 24sedam.