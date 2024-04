SUPRUZI ZABRANIO DA DOLAZI NA NASTUPE! Beki Bekić progovorio o razvodu i izabranici Nadi

Beki Bekić progovorio o razvodu od supruge Nade.

Pjevač Beki Bekić godinama je u skladnom braku sa suprugom Nadom, za koji nerijetko ističe da je odmah znao da je ona prava.

"Prvo povjerenje pa sve ostalo. To je ključ za uspješan brak. Treba prvo biti pošten prema sebi, pa prema toj osobi. Ako nešto ne ide, bolje se razvesti nego se mučiti, ali bez te neke pompe u medijima. To što se dešava sada na estradi oduvijek se dešavalo i dešavaće se, nije to ništa novo! Svakako, nadam se da će sve biti u redu", rekao je pjevač.

Beki je ispričao da njegova supruga ne ide na njegove nastupe, iako su se upoznali upravo na jednoj njegovoj tezgi.

"Unuci su još mali, ne dolaze na moje nastupe. Moja žena ne volim da ide tamo gdje je radim. Zamislite da ja idem stalno sa njom na njenom poslu. Ne bi imalo smisla. Ona je oduvijek imala razumijevanja za mene i ono što radim. Takva je osoba. Shvatila je šta ja radim i kako radim. Ja volim ljude, volim da se družim, ali nekako sam ipak najviše privržen porodici i tu se najbolje osjećam", rekao je Bekić.

On je jednom prilikom ispričao kako je izgledao sudbinski susret njega i Nade.

"Svake subote je dolazila na moje nastupe, a ja sam poznavao njenu sestru, dok Nadu nikad nisam vidio... Ona je dolazila tu jedno četiri, pet godina dok sam radio non-stop, devedesetih godina. Uvijek je dolazila sa momkom, a jedne noći sam došao ranije na posao i vidim Nadu kako sjedi za stolom sa društvom. Tada sam pitao kolegu - Ko je ona djevojka - a on mi je rekao da je to Nada", pričao je.