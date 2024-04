"MOLILA SAM GA DA SE RAZVEDEMO I DA UZME DJECU": Milica Kon priznala "Osjećam se kao djevojka"

Voditeljka Milica Kon govorila je na različite teme, a otkrila je i manje poznate detalje iz svog braka.

Izvor: Instagram/milicakon/screenshot

Od početka godine, tema razvoda je veoma aktuelna na domaćoj sceni, nakon što su se neki od najpoznatijih parova rastavili. Kada su se gošće u studiju "Magazina in" dotakle teme mršavljenja, te konstatovale da žena nakon razvoda obično dovede svoju liniju do savršenstva, Milica Kon je otkrila interesantnu stvar iz njenog života:

"Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo i da mi uzme djecu. Rekla sam mu 'Molim te Marko da se razvedemo na šest mjeseci samo da smršam'. Željela sam malo da propatim, malo da mi ne da djecu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla", ispričala je ona, a zbog testamenta se odrekla familije.

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen

Nedavno, Milica je govorila o podršci supruga u raznim životnim situacijama. "Vjerovale ili ne, mene suprug podržava u djevojačkom životu! Kaže mi 'kad ćeš ti da izađeš sa drugaricama malo?' Da mi pare, ja izađem, provedem se, napijem se i to je to. On zna da ću posle da budem dobra i poslušna", rekla je ona i dodala: "On meni daje tu slobodu... sve nam finansira, ne neki drugi baja. Ma namazan je on. Kaže 'ja ću sve da vam završim, rezervišem' pametno on to radi. Naš brak traje baš dugo, evo već 12 godina, a ja se osjećam kao djevojka", zaključila je Milica.