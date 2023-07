ROĐEN JE ŽIV, A ONDA JE PRESTAO DA DIŠE! Milica Kon u suzama prvi put o sinu - Poplavio je, 45 minuta su ga reanimirali!

Voditeljka Milica Kon prvi put je progovorila o bolnim trenucima nakon rođenja sina i otkrila zašto vjeruje da ga je ime koje su mu dali spasilo.

Voditeljka i supruga Marka Kona, Milica Kon koja je nedavno digla buru u javnosti kada je pričala o vršnjačkom nasilju koje je trpjela njena ćerka, otvorila je dušu i prvi put progovorila o privatnim detaljima za koje malo ko zna.

Odrasla je u Beogradu, a rođena je u Smederevu i to samo zato što se njena majka tada nalazila u gostima, a porođaj je krenuo. Tamo ima i rodbinu, kako kaže s kojom ne govori - "Ja sam jedno seljačko dijete iz sela kod Smedereva. Rođena sam u Smederevu, imam rođake s kojim nisam u kontaktu. Nije da ne pričam sa svima, sa njih 90 posto. Srpska posla, nasljedstvno, imovina, to mi je ostalo u amanet od pokojne mame. Ona se posvađala s tim dijelom familije, ne mogu da nastavim kontakt ako su oni nju povrijedili. Ta imovina se vodi sad na njenu rođenu sestru. Nemam dio te imovine i nije da mi treba".

Milica se prisjetila i kako je na veoma zanimljiv način upoznala 15 godina starijeg supruga. Kako je ispričala oni su se prvo dopisivali preko Fejsbuka, a prvi put su se upoznali 2010. godine i to sasvim slučajno.

"Mi se i dalje svađamo ko je koga prvi dodao. On mi je napisao, ovo je lažni profil i iznap***vao me je i rekao ti si neki starac. Jedne večeri izašla sam sa drugom i idemo u gej klub. Vidim Marka, kažem: 'Evo ga ovaj što mi je rekao da sam stara' i ja mu prođem. Kažem mu: 'Vidiš da nisam starac' i pitam ga da ide sa nama i gej klub. On je rekao 'ne', okrenuo se i otišao, a onda je trčao i rekao: 'Ipak hoću da idem s vama'. Startovao ga je neki nabildovani lik, a on mi je rekao da mu se ja sviđam", prisjetila se Milica u emsiji "Pretres" na Hype televiziji.

Vjenčali su se tačno dvije godine nakon prvog susreta, 2012. godine i to u Las Vegasu - "Mi nemam burme! Nismo čitali do kraja i nismo vidjeli da mi treba da kupimo burme. Dan pred put mi je drugarica, koja drži zlataru, poslala burme. Nismo imali ni burme, bile su pozajmljene".

U medijima se često piše da se razvode, a Milica je otkrila zašto je to tako: "Svađali smo se oko posla. on je perfekcionista, ja mu kaže meni ovo treba sutra, a onda prođe tri mjeseca i ja doživim nervni slom. Mi se rijetko svađamo i eto mi onda volimo to da kažemo: 'Znate kako smo se posvađali, ljudi, zamalo da se razvedemo'. Svađali smo se oko posla, malo oko djece".

U braku su dobili dvoje prelijepe djece, ćerku Klaru i sina Ernesta, a voditeljka je otkrila kako su dobili imena - "Klara je jedna praprabaka iz Markove pordice, oni su Jevreji. A Ernest je...", počela je Milica i rasplakala se.

"Ernest je dobio ime po Markovom pradedi. Koji je bio veoma cijenjen, spasio je cijelu porodicu holoksausta. Naš sin, vjerujem da mu je to ime dalo snagu i spasilo ga.On na rođenju nije bio živ i to niko osim nas iz porodice ne zna. Ja vjerujem da je to njemu spasilo život, da je to ime dalo jačinu i našoj bebi", ispričala je Milca sa suzama u očima i nastavila:

"Rođen je živ, rođen je sa desetkom i prestao je da diše, poplavio je skroz. Bio je na respiratoru, 7 dana nisu mogli da ga skinu s aparata. To je za mene bilo strašno. Mislim sedmi ili deseti dan su ga skinuli, imam problem s memorijom, blokiram neke stvari. 45 minuta su ga reanimiralo. Posle carskog ja sam bila u krevetu, oni su rekli nešto nije u redu s bebom i zatvorili vrata. On je dobro nema zdravstvene posledice".

"Markova mama je jako voljela deku Ernesta i on je umro prije nego što se Marko rodio. Ona je poželjela da mu da to ime i Markov tada je rekao da je previše rano: 'Vidjećeš Marko će jednog dana dati to ime svom sinu'. Oni to nikome nisu rekli, kada sam ih pitala da li je u redu da sina nazovemo tako oni su počeli da plaču. Vjerujem da taj neki duh živi kroz sve nas", ispričala je Milica Kon.