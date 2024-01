"MOLILA SAM GA DA SE RAZVEDEMO I DA MI UZME DJECU": Milica Kon iznijela detalje za koje je muž molio da NIKADA NE PRIČA!

Voditeljka Milica Kon govorila je na različite teme, a otkrila je i manje poznate detalje iz svog braka.

Voditeljka Milica Kon (36) važi za jedno od omiljenih TV lica u Srbiji. U skladnom braku je sa muzičarem i producentom Markom Konom (51) koji je petnaest godina stariji od nje. Njeni komentari u emisiji "Brak na neviđeno" su poslastica za gledaoce, a sada se kao gošća u emisiji "Magazina in" dotakla teme mršavljenja.

Ona je konstatovala da žene nakon razvoda obično dovede svoju liniju do savršenstva, pa je otkrila interesantnu stvar iz njenog života: "Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo i da mi uzme djecu. Rekla sam mu - ''Molim te Marko da se razvedemo na šest mjeseci samo da smršam''. Željela sam malo da propatim, malo da mi ne da djecu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla", ispričala je ona, a zbog testamenta se odrekla familije.

Milica je iskreno govorila o svim problemima s kojima se suočila kao majka zbog vršnjačkog nasilja nad sinom, a jednom prilikom je otkrila i da je odlučila da zbog svoje majke ne razgovara sa pola porodice. Milica je otkrila da je razlog za to upravo nasljedstvo, koje njena majka nije dobila. "Nije da ne pričam sa cijelom familijom, ali nisam u kontaktu sa 90 posto njih. To su srpska posla. Nasljedstvo, imovina, to mi je ostalo u amanet od mame pokojne. Tako da eto zato. Ona se posvađala sa tim dijelom familije i ja prosto ne mogu da nastavim kontakt, ako su oni nju povrijedili. Imovina se vodi na njenu rođenu sestru. Ja nemam nikakav dio. Nije ni da mi treba, ali to je moju majku pogodilo i tu smo završili priču", rekla je Milica jednom prilikom za "Hype".