PRIČALO SE DA JE ARKAN CECINU OGRLICU UKRAO NA RATIŠTU: PJEVAČICA POSLIJE 30 GODINA OTKRILA ISTINU

Ceca Ražnatović komentarisala je navode da nosi ukradenu ogrlicu.

Izvor: dailymotion/Maksovizija

I danas društvenim mrežama kruže priče da je Svetlana Ceca Ražnatović u emisiji kod pokojnog Milovana Ilića Minimaksa nosila jednu ogrlicu, navodno dijamantsku koju je njen suprug Željko Ražnatović Arkan ukrao na ratištu.

Navodi se kako se u emisiju tada javila navodno jedna žena koja je tvrdila da je Arkan ogrlicu strgao s vrata njene pokojne sestre. Folk pjevačica je sada riješila da po prvi put progovori nakon trideset godina otkrije istinu o ogrlici za koju se priča da je ukradena.

"Ta priča je potpuno morbidna. Ima sto varijanti na temu. Zato što je morbidna, ne bih voljela da sad pričam šta sam ja sve čula i kako sam čula. Što je najgore, to se nikada nije desilo i to apsolutno nije tačno. Ogrlicu imam i dan danas, nećeš vjerovati, sačuvala sam je zato što je stvarno prelijepa. Tu ogrlicu sam ja kupila u Milanu kada sam išla po vjenčanicu. I naravno, pošto je Ceca Press stranica koja ima gotovo cjelokupnu arhivu mojih intervjua, sada su našli i taj intervju sa Minimaksom. Oni su to pronašli zato što se ta priča provlačila decenijama, prvo kroz rekla-kazala, sada naravno postojanjem društvenih mreža, to se i dalje širi, a u stvari je neviđena glupost, najklasičniji trač", započela je Ceca.

"Ja sam naravno gostovala kod Minimaksa, to je bilo poslije moje i Željkove svadbe. Tada su korišćeni pejdžeri preko kojih je publika postavljala pitanja za Minimaksove goste. A pošto sam ja bila čest gost kod Minimaksa i sve naše ekskluzive smo najavljivali kod Minimaksa, jer je bio naš kućni prijatelj i imao je posebno prijateljstvo sa Željkom, posebno sa mnom ga je gradio. Jer, ja sam kao djevojčurak počela da gostujem kod Minimaksa. I tako, na pejdžer je stigla poruka da mi je jako lepa ogrlica i koliko sam je platila. I ja sam se zahvalila jer je nepristojno pričati o cijenama i o ciframa", pričala je.

"Zahvalila sam se gledaocu koji je to pohvalio i pitao. Nakon toga sam ponovo gostovala kod Mininaksa pa sam demantovala da se ta luda i bolesna situacija desila - da se uključila gledateljka i da je rekla "vi nosite ogrlicu od moje mrtve ćerke", Bože me sačuvaj i sakloni, "koja je poginula u ratu"... Mislim, odvratno je! Prvo sam rekla da neću da ispričam ovo, ali evo, navedena sam pričom da kažem šta sam ja čula. I sad sam zgrožena. Naravno da se to nikada nije desilo, zato i nema ni snimka. Snimak ne može da nestane. Drugo, na tom snimku i Minimaks i ja demantujemo zajedno da se desila takva neka situacija. Ali, isto tako gledam po nekim komentarima, 'ne, ne, ne, to postoji, to je sklonjeno...'. To su odmah teorije zavjere. Ma kako da ne!", objasnila je.