U osnovnoj školi u Beogradu povrijeđen je dječak u tuči, a teške povrede zadobila je i učiteljica koja je pokušala da ih razdvoji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Osnovnoj školi "14. oktobar" u naselju Rakovica u Beogradu je u četvrtak izbila tuča dva učenika kada je jedno dijete povrijeđeno, kao i učiteljica koja je pokušala da ih razdvoji. Dječak je udaren u grudi i ima kontuziju grudnog koša, dok učiteljica ima nagnječen ručni zglob šake zbog čega joj je ruka mobilisana do lakta, piše "Kurir".

"Taj dječak je na času fizičkog prišao mom sinu i više puta ga svom snagom udario u predjelu grudi. Poslednji udarac je bio toliko jak da mu je izbio vazduh iz grudi. Od siline udarca je pao. Dok ga je učiteljica podizala, ovaj je opet nasrnuo.

Ona se našla između njih i tako je zadobila povredu. Ovo nije prvi put da je moje dijete maltretirano od strane tog dječaka. On je samo jedan u nizu napadnutih jer taj đak gotovo svakodnevno psihički i fizički maltretira vršnjake, ali i sve ostale. On već dvije godine, praktično od kako su krenuli u školu, svima pravi probleme.

Napada drugu djecu, bije se, prijeti im, crta bombe po školskoj tabli. Piše im: 'Pobiću ti cijelu porodicu'... Jedno vrjieme je nosio i drveni nož", ispričao je otac napadnutog dječaka za "Kurir".

Zbog toga se u četvrtak ispred škole okupilo dvadesetak roditelja koji su tražili trajno rješenje. Slučaj je prijavljen policiji i Centru za socijalni rad.

"Ono što je strašno je što ga je taj dječak napadao i ranije, kao i našeg mlađeg sina, kojeg je jednom ispred zgrade šutirao i gazio na betonu, a drugi put ga je isjekao žicom. Starijeg je ubadao olovkom u školi, bacao rezač u wc šolju... Konstantno maltretiranje!", izjavila je majka povrijeđenog dječaka za "Kurir".

Učiteljica Ana Obradović se takođe oglasila za "Kurir". Otkrila je šta se dogodilo.

"Na času fizičkog došlo je do konflikta, učenik je drugog udario laktom u grudi i nakon toga opet nasrnuo na njega. Stala sam između da odbranim to dijete, a ovaj učenik me je, iz sve snage, rukom udario po prstima. Njegova majka ga je odložila zbog smrtnog slučaja. Povodom ovog najnovijeg slučaja smo zakazali Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja koji će se u toku dana sastati.

O svemu ćemo obavijestiti Centar za socijalni rad Rakovica, tražiti da se održi Konferencija slučaja, dok je policijska uprava Rakovica već obaviještena. Osnovna škola je obavezna po zakonu. Ono što škola može da uradi je da, na predlog tima, događaj pridruži već zakazanom disciplinskom postupku, uradi plan zaštite za odjeljenje, plan zaštite za povrijeđenog učenika i da se nastavi pojačan vaspitni rad sa tim učenikom. Jedna od opcija je i da Tim da predlog da majka učenika bude prisutna na časovima kada je dijete u školi", ispričala je povrijeđena učiteljica.

(Kurir/MONDO)