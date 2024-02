"OVA SPODOBA I DALJE LAŽE, OGRLICA JE U ISTRAZI" KARLEUŠA REAGOVALA NA CECINU IZJAVU - POTPISALA JE SVE U SRBIJI!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović oglasila se povodom ogrlice koju je navodno nosila, Jelena Karleuša odmah reagovala na Instagramu

Izvor: dailymotion/Maksovizija

Svetlana Ceca Ražnatović posle više od tri decenije progovorila je o traču koji godinama kruži na društvenim mrežama, da je svojevremeno u emisiji Milovana Ilića Minimaksa nosila ogrlicu, koju je navodno njen suprug Željko Ražnatović Arkan ukrao na ratištu.

Ceca je demantovala ovu "morbidnu priču", a sada je istim povodom reagovala Jelena Karleuša na društvenoj mreži Instagram i optužila Ražnatovićku da "laže". Jelena je na Instagram storiju iznela svoja saznanja o ogrlici:

Izvor: dailymotion/Maksovizija

"Ova spodoba i dalje laže i obmanjuje javnost. Krvava ogrlica za koju tvrdi da je 'izmišljena priča' ne da postoji, nego je lično u istrazi, kad je uhapšena u akciji 'Sablja' dala iskaz, a zatim ga i potpisala, da se sporna ogrlica (ne ova bižuterija koju pokazuje na starim slikama) nalazi kod nje u sefu. To je između ostalog i bila nagdoba nje i policije da otkuca sve što zna o Zemunskom klanu, da kaže gde se nalazi ukradena ogrlica u zamenu za puštanje iz pritvora. Dragi novinari, ne pitaju se kriminalci da li su kriminalci, takva bagra i Ostrog tetovira po sebi a za Boga ne zna, pita se jednostavno policija. Žena ubice, lopova i ratnog zločinca, kuma ubice premijera sigurno neće reći istunu. Postoji zvaničan iskaz sa potpisom. Obožavam da uništavam ovu kriminogenu bagru. Kakva sam ja meni kraljica", napisala je Jelena Karleuša u postu.

Izvor: Instagram / karleusastar

Ražnatovićeva je juče povodom ogrlice izjavila:

"Ta priča je potpuno morbidna. Ima sto varijanti na temu. Zato što je morbidna, ne bih volela da sad pričam šta sam ja sve čula i kako sam čula. Što je najgore, to se nikada nije desilo i to apsolutno nije tačno. Ogrlicu imam i dan danas, nećeš verovati, sačuvala sam je zato što je stvarno prelepa. Tu ogrlicu sam ja kupila u Milanu kada sam išla po venčanicu. I naravno, pošto je Ceca Press stranica koja ima gotovo celokupnu arhivu mojih intervjua, sada su našli i taj intervju sa Minimaksom. Oni su to pronašli zato što se ta priča provlačila decenijama, prvo kroz rekla-kazala, sada naravno postojanjem društvenih mreža, to se i dalje širi, a u stvari je neviđena glupost, najklasičniji trač".