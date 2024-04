POSLAĆU JOJ PORUKU! JK reagovala na priče o dolasku Kim Kardašijan u Srbiju, spomenula i Kanjea Vesta!

Jelena Karleuša se osvrnula na priče da će Kim Kardašijan doći u Srbiju povodom otvaranja butika svog brenda, pa se dotakla odnosa sa Kanjeom Vestom.

Jelena Karleuša se pojavila danas na konferenciji povodom Youth Fest-a koji će se održati u Nišu 8. juna, pa se tom prilikom dotakla mnogih tema. Na pitanje da li bi se odazvala na poziv Kim Kardašijan na otvaranje butika, koji ona navodno planira da otvori u Beogradu, te iskoristi priliku da obiđe znamenitosti u našem glavnom gradu, Jelena je za MONDO rekla:

"Ne znam da li ona stvarno dolazi, ako dolazi baš mi je drago što će doći i videti Beograd, "započela je naša zvezda i nastavila, "ja sam inače fan njenog brenda Skims, zašto da ne? Napisaću joj poruku!"

Pogledajte 05:57 Jelena Karleuša pred koncert u Nišu Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

A zatim je izjavila da je došlo do zahlađenja odnosa sa Kanjeom Vestom, koji je Jeleno do skoro pratio na Instagramu. " Imam jednu ekskluzivu. Nakon mog nastupa na modnoj reviji brenda Vetemans u Parizu, Kanje me je otpratio sa Instagrama! Ja sam ga pozvala na reviju, ali izgleda da su u pitanju klanovi, ozirom da on sarađuje sa Balensijagom."

Jelena je izgledala elegantno u dugoj lila haljini, dok j eizgled dopunila kožnbim rukavicama u istoj boji.