"PROBAO SAM TEŠKE DROGE I DUGOVAO ZELENAŠIMA" Lazić o porocima i bivšim ženama: Marini bih pevao na svadbi

Darko Lazić progovorio o porocima s kojima se borio i otkrio u kakvim je odnosima s bivšim suprugama, Anom Sević i Marinom Gagić.

Darko Lazić koji je više puta tokom karijere bio u žiži interesovanja zbog raznih skandala progovorio je o tome koje je droge probao, o dugovima u koje je upao, ali i u kakvim je odnosima sa bivšim ženama Anom Sević i Marinom Gagić.

Darko je na pitanje šta je sve probao od droga, odmah priznao: "Probao sam samo kokain", rekao je Darko i nastavio:

"To su te neke godine... Kada uđeš mlad u celu ovu mašineriju i pun si para, zarađuješ. Svi te tapšu po ramenu, pa idemo izlasci, pa idemo društvo... Osoba koja zaradi puno para u mladim godinama i koja postane popularna, slavna, koja kaže da ga slava nije pukla u glavu, to je takva jedna velika laž. Mene je pukla i te kako u glavu. Znači bukvalno misliš da je ceo svet tvoj, idemo, ja sam najbitniji, svuda su ti vrata otvorena. Tapšu te po ramenima, sve može. Hoćeš auto-može, koje hoćeš. Evo ti na odloženo plaćanje, daćeš kad budeš imao. Hoćeš ovaj motor-može i to, evo ti na odloženo plaćanje. I ti onda upadneš u dugove u ozbiljan problem kada vidiš da to nije tako".

Darko je ovom prilikom rekao i da je izašao iz svih dugovanja, te da je i zelenašima, od kojih je neretko pozajmljivao novac, sve vratio: "Ja sam čist! Mogu sada lepo da se krećem svuda. Ne može niko više da kaže da mu nešto dugujem. I zelenašima i svima, sve sam vratio".

Pored priče o porocima, Lazić je komentarisao i odnose sa bivšim ženama, pa je rekao da bi i Ani i Marini pevao na svadbi.

"Ana je bila moja prva, ozbiljna veza. Imamo dete, naravno da je bilo ljubavi. Ana i ja sada imamo jako dobar odnos, sve je došlo na svoje. Bili smo premladi, prvenstveno ja. U našem odnosu su krenule trzavice kad se lanac pokidao, kad sam krenuo da ludujem...Oboje smo krivi, jer smo nezrelo ušli u sve to. Ali hvala milom Bogu, imamo sjajno dete koja je genije. Sa Anom sam stvarno u nikad boljim odnosima. Bukvalno kao brat i sestra. I sa njenim suprugom Danijelom sam u odličnim odnosima. On je super čovek. Moje dete živi sa njima, on moje dete gleda kao svoje. To je jedan potpuno zdrav odnos", rekao je Lazić, a onda se osvrnuo i na drugu bivšu ženu Marinu sa kojom ima sina Alekseja.

"Funkcionišemo, komuniciramo, sve što je vezano za Alekseja. Marina ima svoj život, ja svoj. Trebalo bi da prođe još par godina da bi se to sve lepo uklopilo i smatram da će tako i biti", rekao je pevač, a Milena je prokomentarisala da po njegovoj priči zaključuje da je sa Anom u boljim odnosima.

"Znaš kako, Ana je i ozbiljnija i sa godinama. Strpljen-spašen. I to će doći na svoje. Najsrećniji bih bio kada bi Marina našla svoju sreću. Drage volje bih Marini pevao na svadbi", rekao je pevač koji je sreću ponašao u braku sa suprugom Katarinom koju je častio besnom mašinom.