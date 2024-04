SVI SE PITAJU - KO JE SLEDEĆI? Pola estrade se razvelo iako su važili za skladne parove, a godina je tek počela

Od početka 2024. godine tri poznata para šokirala su javnost objavama da se razvode. Mnogi su smatrali da će njihova ljubav trajati zauvek.

Izvor: Instagram printscreen / dragana_mirkovic

Poslednji u nizu razvoda koji niko nije očekivao, osim možda ljudi upućenih u njihov privatan život, je razvod Dženana Lončarevića od supruge Samire. Pevač se razvodi nakon 25 godina braka. Ovaj par se upoznao pre njegove muzičke karijere, a u brak su stupili krajem 90-ih godina i dobili su dvoje dece.

Dženan nikada nije govorio o svom privatnom životu, međutim, sada su mnogi detalji isplivali na videlo. Kako su mediji preneli, otkriveno je da Dženan već 15 godina živi sa drugom ženom. Kako se saznaje, Lončarević je poslednjih godina od kada živi sa drugom, retko odlazio kod supruge Samire u rodno Prijepolje, gde ona živi sa jednim od sinova jer drugi studira u drugom gradu. Dženan je tužbu podneo na njen rođendan, a suprugu 18 godina nije javno pokazivao. Ona je sada iznela šokantne tvrdnje da pevač želi da je izbaci iz kuće, koja se vodi pola na njega a pola na njegovog rođenog brata.

Razvod Harisa i Meline Džinović digao je veliku prašinu, kao i sve što se dešavalo nakon što su papiri zvanično potpisani. Svi su diskutovali o razlozima rastanka Harisa od Meline, a pevač je izneo mnogobrojne tvrdnje na račun bivše, dok je Melina do sada ostala bez komentara. O detaljima razvoda javnost još uvek bruji, kao i o trenutku kada je Melina došla u vilu u kojoj je Haris ostao sa decom, nakon čega je on pozvao policiju. Pevač je navodno proveo noć u stanici policije kako bi dao izjavu, nakon što je njegova bivša supruga "upala u vilu na Senjaku". On se ubrzo oglasio ovim povodom, i rekao da je po savetu advokata zvao policiju, nakon čega je pet sati proveo u stanici u kojoj je bila i Melina, da bi oboma bila izrečena mera zabrane prilaska 48 sati.

Iako je Melina svojevremeno govorila da je u pevaču našla "čoveka svog života", ta ljubav i brak su raskinuti i to uz veliku medijsku pompu. Prema ranijem pisanju medija, Melina već pola godine uživa u romansi sa dve godine starijim biznismenom.

"Po gradskim krugovima se znalo da ona ima dečka. Ona je to i sama pričala, nije krila. Svi u teretani, gde trenira su znali. Taj čovek ju je čak i dovozio na treninge. Mislim da je ona to i pričala kako bi priče došle do Harisa. Ovde sam je videla dva puta otkada je došla, ali tog čoveka ne. Kažu da je neki biznismen i da je pun kao brod", citirane su reči jedne komšinice.

Nedugo nakon razvoda Džinovića, sve je iznenadio krah ljubavi Dragane Mirković i Tonija Bijelića. Pevačica je pre samo mesec dana napravila koncerte za pamćenje u beogradskoj Areni, a suprug joj je tada pružio podršku, i ništa nije slutilo da par ima problema u braku.

Dragana Mirković saopštila je da se razvodi od biznismena Tonija Bijelića, s kojima ima sina Marka i ćerku Manuelu, i s kojim je bila u braku 24 godine. Dragana je u emotivnom saopštenju obožavateljima istakla da "već tri godine ne živi sa Tonijem", nakon čega je krenula lavina komentara i reakcije podrške Draganinih kolega i fanova. Toni je navodno molio Draganu da povuče papire za razvod koje je ona podnela. On se potom oglasio na Instagramu, i otkrio da je došao u njihov dvorac Ebenfurt kod Beča, gde je Dragana ostala da živi. Kako je izvor blizak ov

Međutim, folk zvezda mu je rekla da pomirenje ne dolazi u obzir, budući da je godinama tolerisala razne stvari i pokušavala da održi brak, te da sada, kada je konačno presekla, svoju odluku neće menjati i da pomirenje "ne dolazi u obzir". Ona je Toniju rekla i da ga, uprkos svemu ne mrzi, i nema negativnih emocija ka njemu, te da želi da ostanu u što boljim odnosima zbog dece. Njih dvoje su u braku dobili dvoje dece, sina Marka i ćerku Manuelu, koji su sada studenti. Dragana i Toni su se otpratili sa Instagrama, iako zajedničke fotografije još uvek imaju na svojim profilima, a Tonija je na Instagramu otpratio i njihov sin Marko, što su mnogi protumačili kao jasnu poruku da je on na majčinoj strani.

Obzirom na sva neočekivana dešavanja na estradnom nebu, mnogi se pitaju ko je sledeći? Vaše odgovore možete napisati u komentarima!

