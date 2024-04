KAKO JE PUKAO BRAK POSLE 25 GODINA? Dženan krio suprugu i živeo na dvije lokacije, onda se pojavila druga žena?

Dženan Lončarević nakon 25 godina braka razvodi se od supruge Samire koja mu je podarila dvoje djece.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Dženan Lončarević 25 godina je u bio u braku sa suprugom Samirom koju nismo imali prilike da vidimo u javnosti, te je rijetko ko znao kako ona izgleda. Kada je kao bomba odjeknula vijest o razvodu, Samira, koja je godinama bila misterija za javnost, oglasila se za medije.

"Tačno je da se razvodimo. O svemu što bude uslijedilo, odlučivaće sud. Za sada nije zakazano prvo ročište. Ne mogu unaprijed da govorim o ishodu jer 25 godina zajedničkog života nije malo, a imamo i dvoje djece. Ali, nažalost, u današnje vrijeme nismo ni prvi, ni poslednji kojima se to dešava", poručila je Samira za "Pink.rs", a potom je otkriveno i čime se ona bavi.

Dženan se ovim povodom nije oglašavao, ali je jednom prilikom poručio: "Ne govorim o svom privatnom životu, zato što je privatan, ljude zanima moja muzika i to tako treba i da ostane".

Izvor: društvene mreže

Vijest o razvodu poznatog pjevača iznenadila je mnoge - "Dženan i Samira su otpočeli vezu dok on još nije bio poznat. U Prijepolju su znali za njega, jer je svirao po lokalnim kafićima i klubovima, a onda se 2006. godine godine sve okrenulo. Zajedno su odlučili da ona ostane u Prijepolju, dok je on zbog poslovnih obaveza živio na relaciji Prijepolje-Beograd. Vremenom je jaz između njih bio sve veći", rekao je izvor za domaće medije.

U domaćim medijima pojavila se i informacija, kako navodno Dženan već godinama ima drugu ženu.

"Znam ih, pogotovo nju od kad se rodila. Živjela je jedan život koji ja uopšte nisam mogla da shvatim. Čuvala je njegovu mamu, djecu, a on pjeva, dođe kad hoće, radi šta hoće. On je prije nekoliko godina uhvaćen sa nekom ženom u Beogradu s kojom živi već 15 godina, bio je taj snimak. On je svoju ženu uspio da ubijedi tada da mu je to saradnica, a Samira mu je vjerovala...", rekao je izvor za medije.