"DA SAM SE ZALJUBILA KAŽE SJAJ U MOJIM OČIMA": U jeku razvoda, Dragana Mirković povukla neočekivani potez!

Pjevačica Dragana Mirković je prošlog mjeseca objelodanila da se razvodi od biznismena Tonija Bijelića, i time šokirala javnost.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Djelovalo je da je u braku Dragane Mirković i Tonija Bijelića cvjetaju ruže, sve dok nije nedavno odjeknula vijest o razvodu. Od tada isplivavaju mnogobrojni detalji njihovog odnosa i poteza, a vjerujemo da ovaj period našoj popularnoj pjevačici nije nimalo lak. Čini se da je i tome kraj, budući da je Dragana predstavila spot za novu pesmu "Kad srce stane", a na iznenađenje mnogih Mirkovićeva sve vrijeme nije skidala osmjeh sa lica.

"Ti kada me pogledaš sa srca mog pada prašina i da sam se zaljubila kaže sjaj u mojim očima. Kao da je čarolija ime moje sa tvojih usana. Kada me zoveš ne odgovaram, samo da mi ime ponavljaš. Koliko volim te, a život jedan, da ti to pokažem bar tri mi treba", poručuje, između ostalog, pevačica u ovoj pesmi.

"Svi mogu, ali nemoj ti da nedostaješ. Kad srce stane kasno je. Na tebe pomislim kad čujem ljubav. Ti moja sreća si i moja tuga. Svako 'volim te' šapni glasnije", poručuje dalje Dragana uz kadrove nastale u njenom velelepnom zamku, pa je jasno da se maksimalno fokusirala na posao.

"Moj suprug je voleo da pokazuje auta, ne ja"

Ono što je takođe iznenadilo mnoge, je to što se Mirkovićeva u gorepomenutom spotu okružila mnoštvom skupocenih Majbaha, budući da je nedavno izjavila da nikada nije voljela da se razmeće automobilima, te da je to suprug činio "preko nje".

"Možete da me vozite u Smartu, možete da me vozite, evo, u Majbahu, nebitno je, ja nisam taj tip uopšte, da mi je to nešto bitno..." istakla je Mirkovićeva na početku, dok je pokazivala kolekciju skupocenih automobila oko sebe.

"Da, kolekcija je bogata, ja priznajem. Ima dosta toga, ovo je samo jedan dio, pošto se napolju radi ulaz, pa smo morali ovdje da ubacimo... Čak me nije ni interesovalo nešto, moram da priznam... (smeh) Najiskrenije! Stojadin, bre! Zašto sve mora da bude glamur, kad može da bude nešto nostalgično... Nekad su svi vozili Stojadina, kasnije Juga, Fiću... Meni je to draže nego neki 'vau' auto! Nikad nisam bila za to. Moj suprug je volio tako kroz mene da pokazuje svoje automobile, ali ja nisam taj tip", istakla je Dragana za hrvatski medij "24sata", usput potkačivši još uvek zakonitog muža.

"Ne volim bacanje novca na stvari koje su nebitne. Firmirana garderoba, tašne, čuda... Ako vidite na meni neku skupu torbu, znajte da sam je dobila na poklon! Ja sam tako vaspitana", zaključila je pjevačica tada.

Mirkovićeva i Toni se više ne prate na Instagramu, pa je jasno da ne žele jedno drugom da gledaju objave na ovoj društvenoj mreži.