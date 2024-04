"NE MOŽEŠ SA SVIMA DA DIJELIŠ SVOJU INTIMU" Anđelka Prpić o razvodu Meline i Harisa

Glumica Anđelka Prpić rijetko iznosi ove detalje i mišljenje, ali je sada napravila izuzetak.

Izvor: Kurir/RTS

Razvod Meline i Harisa Džinovića i dalje je jedna od najaktuelnijih tema na estradi, a sada je njihov krah braka prokomentarisala i Anđelka Prpić.

Glumica je gostovala u jednoj emisiji gdje je voditeljka pitala šta ona misli kako se trenutno osjeća Melina, budući da prolazi kroz istu situaciju kroz koju je i ona prošla, misleći na razvod i razne priče.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Ja samo mogu da kažem kako je bilo meni. I razvela sam se i ponovo udala, ako uopšte to mogu da stavljam u isti koš, iako su potpuno različite stvari, iz sebi vrlo jasnih i najkonkretnijih emocija, osjećanja i pobuda. Sve to što se dešavalo nije uspjelo da mi uđe u kuću i da me poremeti. Ja sam se konkretno u tom periodu okružila jakim utvrđenjem svojih najbliskijih prijatelja i porodice i ništa okolo me nije zanimalo", objasnila je glumica.

"Nije me zanimao ničiji stav i mišljenje i to je poenta, ne možeš sa svima da dijeliš intimu i problematiku stvari, nema potrebe", zaključila je glumica za "Radio S1".

Anđelka Prpić razvela se od bivšeg supruga Daria Prpića 2021. godine, da bi se potom udala za njegovog nekad najboljeg prijatelja i kuma Marka Žugića, sa kojim je prošle godine dobila ćerku Čarnu.