"POSLE TOGA SE NIKAD VIŠE NISMO ČULI": Ceca otkrila zašto nije smjela da potpiše Merlina kao autora svojih hitova

Dino Merlin je za Cecu Ražnatović napisao par velikih hitova poput "Beograda" i "Zaboravi".

Izvor: Instagram/cecaraznatovic

Pjesmu "Beograd" Dino Merlin napisao je za Cecu Ražnatović, a ona je jednom prilikom otkrila nepoznate detalje njihove saradnje.

"Dino Merlin je za mene namjenski napravio jednu pjesmu, a to je 'Zaboravi'. Kada smo se mi sreli, kao što je on rekao, tada, zahvaljujući mom bivšem partneru koji ga je poznavao. Dino Merlin i ja smo se sreli u hotelu u Švajcarskoj, sjećam se svake rečenice tada. Doneo je 'Zaboravi', koja mi se odmah dopala. Nakon toga mi je rekao: 'Donio sam jednu pjesmu koja je duetska, ali ja ne mogu da je snimim zbog poznate situacije u tom momentu. Ali pošto ti imaš najspecifičniju emociju u glasu, mislim da ćeš ti jedina to znati da doneseš", priča Ceca, pa nastavlja:

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

"Meni je to jako imponovalo kada mi je on to rekao, pogotovo djevojci koja ima 20 godina. Uzela sam pjesmu 'Beograd', iako je bila duetska. Donijela sam tu pjesmu u Beograd, kod Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute, međutim, to se njima nije dopalo. 'Zaboravi' da, ali 'Beograd' ne. Međutim, ipak sam odlučila da na albumu 'Fatalna ljubav' ubacim pjesmu 'Beograd'. U svemu mi je pomogao Oliver Mandić, jer u tom trenutku nije bilo djela: 'Ovo sjećanje, ruši meni sve, moj Beograde, zagrli me...'. Tu smo dopisali muziku i tekst, sklopili smo sve i to je postao hit za sva vremena. To je istinita priča, možda je Merlin zaboravio, ali ja nisam"; započela je Ceca i priznala da je trebalo da ona i Dino Merlin ponove saradnju, ali do toga nije došlo.

"Jednom prilikom sam se nakon svega čula sa Merlinom, početkom 2000-ih. Trebali smo ponovo nešto da sarađujemo, međutim, posle se nikad nismo više čuli. Lijepo smo pričali, razgovarali... Interesantno je da mi je sve pjesme Dino poklonio. U trenutku kada su izlazile pesme, nisam smjela da uzmem rizik na sebe i da ga potpišem. To jesu njegova djela i ne može niko da spori. Tada su bile usijane glave i nisam željela Merlinu da pravim probleme. Razmišljala sam da čovjeka ne dovedem u bilo kakav problem," objašnjava Ceca.