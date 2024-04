"NISAM JE ZVAO I NE ŽELIM!" Mile Kitić o krahu braka Dragane Mirković i Tonija Bijelića - Razveli se, pa šta?

Folker koji godinama nije govorio sa Draganom Mirković, rekao šta misli o njenom razvodu od Tonija Bijelića

Izvor: Instagram/milekitic/draganamirkovic

Mile Kitić i Dragana Mirković godinama nisu govorili, a razlog je bio nesporazum oko njenog gostovanja na folkerovom koncertu. Sada se pjevač ipak oglasio povodom njenog razvoda od Tonija Bjelića i izjavio "da se digla velika frka".

"To je jedan period, to je njihov život, normalna stvar, šta, rastali se, pa se rastali! Jedino sad to, mnogo je oko toga napravljeno... Digla se bura! Šta ako su se rastali?", rekao je pjevač i priznao da nije zvao pjevačicu, niti ima želju da se čuje sa njom.

"Da se ja rastanem sa ženom, rekao bih: "Rastali smo se, ne živimo više zajedno", šta sad... Što bi ulazili u detalje neke, ovo, ono, što iznose sad neke stvari, to mi se iskreno ne sviđa! Nisam se čuo sa Draganom, niti želim", rekao je Kitić za "Blic".

Dragana i Mile su se svojevremeno posvađali navodno zbog toga što je Dragana otkazala gostovanje na njegovom koncertu.

"Nemam ja ništa protiv Dragane. Ona ima strašnu karijeru bez ijedne mrlje. Ima finu familiju i baš je ostvarena žena. To što se desilo među nama je privatna stvar, a vezano je za koncert u Beogradu koji mi je otkazala. Prvo je rekla da će biti gost, a onda da ne može. Na kraju je zabranila Kemalu i Šemsi da dođu, tako da se cijela koncepcija mog koncerta raspala i tu sam se malo naljutio", pričao je Mile tada, dok je Dragana ispričala drugačiju verziju događaja.

"Mile je tada mog supruga Tonija i mene pozvao da dođemo i rekao da će nam ostaviti mjesta u loži, a ja sam mu odgovorila da zbog privatnih obaveza ne mogu da dođem. Nije ni bilo govora o tome da nastupim, ni kao solista, ni kao dio nekadašnjeg "Južnog vetra". Morao je da ima u vidu da ja nisam u komšiluku, već da živim u Beču", rekla je ona za medije tada i dodala:

"Odlučila sam da reagujem zbog mojih fanova i da sjutra ne bi bilo spekulacija zašto nisam došla tamo gdje me nisu ni zvali".

Pjevači su se posle ovog skandala pomirili, pa su čak i objavljene zajedničke fotke na društvenim mrežama, te je djelovalo kao da su sukobe ostavili iza sebe.