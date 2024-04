MAMA BOMBA U BIKINIJU, A SIN OPASAN FRAJER! Lidija Vukićević uputila nasledniku emotivne riječi, ovo je povod

Lidija Vukićević objavila je sliku sina i specijalnim povodom uputila mu najlepše riječi.

Lidija Vukićević proslavila se krajem osamdesetih godina prošlog vijeka, kad je snimala čuvenu seriju "Bolji život". Glumica danas "gazi" sedmu deceniju, a i dalje je jedna od najpoželjnijih žena s domaće javne scene. Na vitkoj liniji zavide joj i mnogo mlađe koleginice.

Ponosna je majka sinova Davida i Andreja, koje je dobila u braku sa bivšim fudbalerom Mitrom Mrkelom. Andrej je stariji, a ponosna mama mu je čestitala rođendan putem Instagram storija i uputila mu emotivne riječi.

Lidija je objavila njeu govu fotografiju na kojoj je Andrej tip-top sređen, odijelu i košulji: "Majke se rađaju u istom trenutku kad i deca. Srećan rođendan, Andrej moj", napisala je Lidija, a čestitke su se nizale.

"Imaju porodičan kod, tradicionalni odnos i vole da kažu - to je naše porodično okupljanje. Skoro je bila jedna prijateljica, Andrej je odlazio, pošto živi na Voždovcu, i poljubio je mene, pa Davida, a ona je rekla: 'Od kada to nisam vidjela, da se braća ovako slažu'. Najsrećnija sam zbog toga, to je ogromna stvar u današnje vrijeme", istakla je nedavno glumica jednom prilikom i dodala:

"Besmisleno mi je da ih pitam, to se radi kada čovjek poželi... Imaju djevojke, dugo su u vezama. Primitivizam je pitati, jer na brak i ljubav gledam drugačije, to je iz emocije, nije nešto u fazonu - došle su godine, pa se mora. Ne mora se ništa".

Lidija Vukićević je jedna od najnegovanijih žena na domaćoj javnoj sceni, a kada se skine u bikini društvene mreže se "usijaju" i pohvalni komentari "pljušte" sa svih strana: