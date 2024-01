"NIJE MNOGO MLAĐI": Lidija Vukićević otkrila kakvi je muškarci intrigiraju, a šuška se da je u ljubavi sa KOLEGOM!

Lidija Vukićević zagolicala je maštu javnosti o misterioznom partneru.

Glumica Lidija Vukićević, već duže vreme je na "sedmom nebu", a kako kaže njen emotivni partner i nije toliko mlađi od nje kako se šuška, a oni su i kolege, da bi stvar bila zanimljivija. Dosta se pisalo o tome da je razlika u godinama velika, pa je glumica (61) rekla da ipak nije baš tako.

"Mnogo sam emotivno ispunjena. Tu nema razmišljanja. Baš jesam na jedan najljepši mogući način. Ovo je jedna ljubav, veza, inspiracija i zaista mi je predivno jedno duže vreme. Nije mlađi baš toliko od mene kako se piše, mada mene godine ne zanimaju”, izjavila je Lidija. "Zrelost nema veze s godinama. Bitno je da je muškarac ličnost, da ima iskustvo, stav i sebe, samo me takvi muškarci intrigiraju", naglašava glumica, koja ima svoju teoriju kada su muškarci u pitanju.

"Iz mog iskustva čim počnete da otkrivate nešto kao da umanjujete sreću. Kao da ste nekome dali jedan deo. Ja ne pričam jer želim da imam samo za sebe i da mi traje i da ne parčam", ispričala je ona. Lidija je, kako su pisali mediji, pre izvesnog vremena prodala kuću koja joj je pripala nakon razvoda od bivšeg fudbalera Mitra Mrkele, i to za 200.000 evra, te od tog novca kupila stan koji je sama opremila. A ovako je sumirala prethodnu godinu:

"Ja ću 2023. da pamtim po zdravlju od Boga. To je najvažniji, to kad imam mogu sve. Dosta sam radila i zadovoljna sam. Pored toga što sam radila, ja sam i uživala u životu. Treba svaki dan ispuniti sebi želje. Mene su uvek srećnom činile male stvari. Ja nisam osoba koja čeka sreću, već osoba koja živi sreću. Moja jedina briga sada je kako će da mi bude lepo u životu. Ja uvek moram da se potrudim da ostavrim svoje želje. Morala sam uvek sebe da dam u svojim željama da bi mi se ostvarile. Uvek sam se veoma trudila za svoje želje. Koliko sebe budem dala u 2024. godini i koliko se budem potrudila toliko će i da mi se ostvari", kaže Lidija na početku razgovora i dodaje da bi volela da se ostvari u ulozi bake, ali da smatra da to treba da dođe prirodno i bez forsiranja.