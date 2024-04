SNAJKI PONUDILI DA SNIMA VRUĆE SCENE Sa DJEVEROM! Glumac otkrio zašto je Nina odbila ulogu u hit seriji!

Miša Dragičević otkrio je zašto je Nina Janković odbila da sarađuje s njim u seriji "Čizmaši".

Glumica Nina Janković, koja je sve zabrinula kada je pokazala da su joj obije noge u zavojima, svojevremo je odbila ulogu u seriji "Čizmaši" u kojoj je glumac Miodrag Miša Dragičević tumačio glavni lik. Razlog njenog odbijanja uloge objasnio je Miša u emisiji "Divan Šou" kod Ivana Gajića na Kurir televiziji.

"Ona je u tom trenutku se bila ili uzela sa mojim bratom ili su se zabavljali, nisam siguran. U pitanju je moj brat od tetke koji mi je kao rođeni brat Mateja Dičić. Ovim putem ga pozdravljam i ljubim. Nina je, dakle bila s njim i mislim da je s te neke strane bila neka možda neprijatnost", rekao je glumac i dodao:

"Mislim, nisu to u 'Čizmašima' bile bog zna kako eksplicitne scene koje sam ja sa Slobodom Mićalović radio. Nisu nimalo bile neprijatne za nas glumce, ali mislim da je njoj ipak to bilo kao ajde, baš, možda ne".

Nina je jednom prilikom govorila o razlozima odbijanja uloge u seriji "Čizmaši", kako je istakla odustala je jer bi joj partner bio rođak njenog muža i rođeni brat Tamare Dragičević.

"Miši je ta uloga u 'Čizmašima' bila prva uloga. Nikad ne znaš kako će ljudi da reaguju na takve intimne scene. Nisam htjela da mu odmažem, a ni njemu sigurno ne bi bilo prijatno. Možda bi sad bilo drugačije. Njega znam još od osnovne škole, ipak je prije svega brat mog muža. Njemu je to tad bilo bespotrebno. Nisam željela da se osjeća neprijatno na snimanju svoje prve uloge. Posavjetovala sam se sa mojim mužem Matijom i oboje smo došlii do zaključka, da bi se naslovi kao što su 'Bio sa snajkom u krevetu' ili 'Vrele scene sa snajkom' sigurno osvanule u medijima, a to je bespotrebno", rekla je ona tada u jednoj emisiji.