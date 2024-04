KAD HOĆE, PREVARIĆE TE! Kaća Grujić i Gobelja se razdvojili, progovorila o braku: Neću da ne spavam noćima

Katarina Grujić progovorila je o braku i otkrila da li provjerava Gobelji telefon.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Katarina Grujić i Marko Gobeljić uživaju u ljubavi koju su krunisali ćerkicom Katjom, koja im je centar svijeta. Svoju oazu mira pronašli su u luksuznom penthausu koji su sredili baš po svojoj mjeri, a fudbaler je zbog poslovnog angažmana na neko vrijeme napustio njihov dom i preselio se u Grčku.

Pjevačica je u više navrata za medije govorila o tome koliko joj razdvojenost od muža teško pada, a sada je istakla da ima puno povjerenje u fudbalera, te da u njihovom braku nema mjesta za sumnje.

"Kod nas zaista nema ljubomore. Možda sam nekada provjeravala telefon, ranije u vezama, ali sada u braku, ne. Znate kako, sigurno se ne bih udala za nekog za koga mislim da nije vjeran i zbog koga bijem glavu i ne spavam noćima", rekla je Katarina, a potom dodala:

"Bitno je osetiti mir, a ja sam osjetila da je Marko dobar čovjek i da je pravi za mene. Stvarno ne brinem kada je on u pitanju. Kada neko želi da te prevari, prevarićete i kada ode do prodavnice i da baci đubre, to su sve gluposti. Znam kakva je Marko osoba. Ni on nije ljubomoran, mislim u granicama normale postoji neka doza ljubomore, ali ne da se provjeravaju telefoni", poručila je Katarina za "Grand".

Marko Gobeljić nedavno se zbog posla preselio u Atinu, a Katarina je otkrila da joj to teško palo.

"Teško je, jer od trenutka kada smo počeli zabavljanje, vjerili se, vjenčali, nismo se odvajali uopšte. On je vikendima u karantinu, ja vikendima radim i to je to, svih ostalih dana smo zajedno i živimo zajedno. Ali sad odvojeni skroz i da ja odem jednom u mjesec dana, mnogo je malo i velika je promjena i za mene i za njega. Uvijek kažem, mladi smo, zdravi smo, pravi smo. Znamo zašto sve ovo radimo, za budućnost našeg djeteta, nas i bićemo mi ponovo zajedno", poručila je Katarina grujić koja je zbog jednog pitanja ronila suze u emisiji.

Zavirite u Kaćin i Markov penthaus: