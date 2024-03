PUKLA PAPRENU SUMU ZA JEDAN STIH! Katarina Grujić ga platila kao cijelu pjesmu: Istina je, ne kajem se!

Katarina Grujić priznala je da je jedan stih za svoj hit platila kao cijelu pjesmu.

Izvor: Kurir TV printscreen

Katarinu Grujić javnost je upoznala tokom učešća u emisiji "Zvezde Granda", nakon čega je napravila uspješnu karijeru i postala jedna od naših najpopularnijih pjevačica mlađe generacije. Snimila je veliki broj hitova među kojima je i numera "Paranočan" za čiji stih je izdvojila navodno 7.000 eura koliko u većini slučajeva koštaju cijele pjesme.

Ona o ovome do sada nije pričala, a izvor je za domaće medije otkrio da je shvatila da joj treba posljednji dio kada je demo verziju pustila najbližima. Tada su joj svi rekli da pjesmi nešto nedostaje, pa je ona pozvala autore i prenijela utiske njenih prijatelja i porodice. Oni su joj rekli da će joj dodati još jedan dio, ali da to košta kao cijela pjesma.

Grujićeva se razmišljala, ali kada je opet pjesmu sa tim dodatnim stihom pustila ljudima koji su je već čuli, rekli su joj da je to to, i ona je odlučila da autorima dodatno plati traženu sumu. Da je ovaj potez urodio plodom, govori i činjenica da je to jedna od pjesama koja je Kaćin najveći hit.

"Tačno je. Ne bih sad govorila o ciframa, ali da istina je da sam taj dio u pjesmi platila kao cijelu pjesmu, ali ne kajem se ni sekundu. Ta pjesma je zajedno sa pjesmom 'Lutka' moja lična karta i nešto po čemu me svi prepoznaju. Ovo samo govori da za dobre stvari treba izdvojiti i dobru cifru", rekla je Katarina.

Katarina uživa u braku s fudbalerom Markom Gobeljićem s kojim ima ćerku Katju, a nedavno je objavila i novu pjesmu kojom je najavila novi album, koji će izaći ove godine.