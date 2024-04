UPLAŠENA DJECA JE MOLILA DA IZAĐE IZ KUĆE! Haris Džinović o sukobu sa Melinom: Došla je da mi kaže jedno!

Pjevač javno rekao šta se događalo tokom sukoba u porodičnoj kući u Beogradu.

Slavni pjevač Haris Džinović govorio je za "Pink" o svom rastanku sa bivšom suprugom, Melinom. U svom domu u Senjaku, on je govorio o upoznavanju i rastanku sa partnerkom sa kojom ima dvoje djece, ćerku Đinu i sina Kana.

"Nisam mislio da će se završiti ta ljubavna priča, dok neko ne ode na onaj svijet od nas dvoje. Gradio sam to kao da će vječno trajati. Nisam sumnjao u njenu vjernost do samog kraja, kada su se neke ružne stvari obistinile i izašle na površinu i onda je to bilo sasvim drugo stanje. Prije dvije godine sam primijetio da se udaljavamo jedno od drugog. Ničim izazvano. Ni dan-danas ne znam za neke razlike, niti me zanimaju, ali sam vidio da to nisu bliskost, prisnost, koji su bili prethodnih 15, 16, možda i 18 godina i onda je to krenulo ka raspadu, koji se i dogodio", rekao je Džinović u intervjuu za Pink.

Da li smatra da je brak bio za Melinu "lična korist?" "Bilo je ljubavi, ne mogu dušu da griješim, bar sam mislio da ima ljubavi, tako je izgledalo, meni je to bilo dovoljno, druga strana zna koliko je bilo iskreno i ne mogu da čačkam po tome. To bi trebalo nju pitati. Bilo je lijepo dok je trajalo, kasnije je sve krenulo nizbrdicom i rezultiralo je raspadom braka".

Kako su djeca reagovala na razvod braka? Spekuliše se da su djeca na njegovoj strani. "Nije spekulacija to, to je tačno. Oni znaju da li su kivni i koliko su. Sad njih treba pitati. Ne znam šta je u njihovim glavama, znam da nisu srećni, već razočarani. Nadali su se boljim životom, jer sam obezbijedio vrhunski život radeći sve te godine i stvarajući, ne samo kako zaslužuju, nego i iznad toga, ali to se urušilo. Ipak, mi živimo dobro, šta sad"

Šta prevagne da jedna osoba izađe iz odnosa? "Opet, to ona zna. Da sam ja izašao iz tog odnosa, rekao bih vam zašto sam izašao, koji je razlog... Šta se dešavalo i tako dalje, pa bih znao da vam podrobnije objasnim. S obzirom na to da sam ja ostavljen, a da je dotična otišla, onda ne znam ništa - ona zna"

Da li je čuo izjavu Vesne Đogani, da se Melina hvalila preljubama? "Čuo sam. Meni to niko nije rekao, a ako je to trajalo toliko, onda sam dobro prevaren. Nisam to vidio, ne mogu da tvrdim, ne znam šta zna gospođa Đogani, šta je pričala, gdje i kako - sa tim nisam upoznat. Niko mi nije rekao ništa, nisam bio u teretani i tako dalje. Smatram to nekorektnošću, jer su produžili agoniju, napravili veće probleme nego što jesu, moglo je to ranije da se završi, nije im baš na čast, ali šta da radim, svako ima pravo da ćuti"

Da li je Melina pokušala da ga kontaktira? "Ne, nije", kratko je odgovorio pjevač.

Govorio je Džinović i o večeri sukoba u vili u Beogradu, u kojoj je pozvao policiju. "Pozvao sam policiju uz konsultaciju sa advokatom zbog uzurpiranja. Napustila je kuću, a onda se gubi neka, šta znam, državina i pravo boravka u kući. Ima pravo da pokupi i uzme šta je njeno, živi na drugom kraju grada, ima svoj stan. Koji je razlog bio njenog dolaska, da ne želi da ode. Ne znam. Možda je bila i provokacija. Postupio sam građanski, pozvao policiju, policija je uzela izjave, dali smo izjave u stanicu i tako se završilo. Malo miriše na provokaciju, ali ne znam koji je razlog njenog dolaska i toga da ne želi da ode...".

Šta je rekla te noći? "Rekla je 'Ovo je moja kuća, svaki kvadratni metar prostora koliko je tvoj, toliko je i moj'. Rekao sam da nema problema i da ćemo vidjeti šta će kazati sud, a ako kaže da jeste - ja ću izaći od nje. Bili smo svo četvoro, djeca su ćutala, molila su je da ode, nije htjela da ode. Djeca su se plašila da ne eskalira u neki fizički obračun, ali ne pada mi na pamet da tako rješavam stvari, postoji logičan put kako se rješavaju te stvari i tako sam i to uradio"

Da li su se prijatelji podijelili? "Neki jesu malo. Većina je ostala, da ne kažem, na mojoj strani, mada ne bih pravio strane. Uglavnom sam ostao prijatelj skoro sa svima. Nisam osjetio to"

Šta je značila rečenica da su žene sa kojima se Melina druži "sumnjivog morala"? "Bilo ih je, znamo šta to znači, ne moram da prevodim to. Šta će ona u tom društvu... Imala je ona raznih društava, prijatelja, prijateljica, koji su veoma kvalitetni, dobri, fini ljudi, korektni, pošteni... Nije samo to njeno jedino društvo bilo".

Da li su ga kolege podržale? "Imam sto poruka dnevno, u kojima kažu upravo to"

Kako se Haris osjeća poslije svega, kada ostane sam? "Kao beton. Bolje se osjećam nego prije. Ako izađeš živ iz jedne bitke, spreman si za drugu. Nova ljubav? Treba prvo da riješim aktuelne stvari, a nova ljubav ne može da pokuca, ona dođe ili ne dođe, da li čovjek u ovim godinama uopšte može da se zaljubi? Vidjećemo šta nosi dan, a šta noć"

