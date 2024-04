MUŽ JE IZBACIO IZ STANA I PROMIJENIO BRAVU! Pričalo se da ga je varala s mlađim, on skinuo burmu u emisiji!

Vlatka Pokos je bila na meti hrvatskih medija nakon razvoda od biznismena Josipa Radeljaka

Izvor: Instagram/vlatkapokos

Pjevačica Vlatka Pokos bila je popularna devedesetih godina s pjesmom "Metak", a u medijima se poslednjih godina više pričalo o njenom privatnom životu nego karijeri.

Ona je 2001. godine započela vezu sa hrvatskim biznismenom Josipom Radeljakom Dikanom, čija je bivša žena tragično nastradala glumica Ene Begović. Dikan je imao 58 godina kada je oženio 27 godina mlađu Vlatku. Upoznali su se preko dadilje Dikanove ćerke Lane koja je imala samo 45 dana kada je ostala bez majke.

Vjenčali su se 2006. godine, a samo pet godina kasnije se rastali jer je Radeljak navodno saznao da ga Vlatka vara sa mlađim muškarcem. Suprug je pevačicu tada izbacio iz stana, iako je na sebi imala samo farmerke i majicu i nije joj dao da ponese ništa više.

Kada se ujutru vratila po svoje stvari, shvatila je da je brava na stanu u kom je živjela sa mužem promijenjena. Dikan je promijenio brave i na svojoj kancelariji, a kako je pisao 24sata.hr, Vlatka je tada plakala na terasi jednog kafića, nakon čega je otišla u policijsku stanicu. Samo četiri dana kasnije, Josip je gostovao u emisiji "Otvoreno" i sve iznenadio jednim potezom. On je bacio burmu i rekao: "Evo, ja sam od ovog trenutka slobodan".

Dikan ju je optuživao i da je neracionalno trošila novac, tada je rekla da ljudi "imaju pogrešnu sliku o njoj" i da nema ništa loše i tome "ako se želi lijepo obući".

Hrvatski mediji su pisali da je pjevačica tokom putovanja sa suprugom u Fendijevoj radnji ugledala kaput koji je poželela da kupi. Ušla je sa suprugom, a unutra je bio menadžer radnje, Italijan Fabricio sa kojim je Vlatka navodno počela aferu, pisali su hrvatski mediji.

"Oženio sam se Vlatkom jer sam je istinski volio i premda su ljudi o njoj pričali sve najgore, da je sponzoruša. Dok smo bili u Rimu ‘utapala’ se u šopingu. Zaslijepio ju je sjaj toga grada. Ja sam u Rimu živio 40 godina. Svaki Vlatkin korak mi je bio poznat. Angažovao sam svoje ljude da je prate i došao sam do informacija koje su fatalne. Znam da će je ovo pogoditi jer je mislila da to nikad neću pustiti u javnost. Ni ja to nisam htio jer i meni je to bolno, ali pretjerala je stalno me blateći u medijima", izjavio je Radeljak svojevremeno.

Vlatka Pokos 2010. godine izdala je autobiografiju "Život u raju" u kojoj je iznijela detalje braka sa Josipom.

"Od obožavane žene koja je dobijala crvene ruže i poruke, postala sam deo posluge koja se sa mora vraćala u automobilu sa prtljagom", napisala je ona.