"REKLA JE DA PJEVAM ZA 62 EURA" Sara Reljić o svađi s Darom Bubamarom - za sve kriv njen mlađi dečko!

Pjevačica otkrila zašto je starija koleginica bila ljuta na nju

Izvor: Instagram/ sara_reljic.1/darabubamara_official//rbtony1/screenshot

Prije dvije godine pjevačice Dara Bubamara i Sara Reljić našle su se u centru skandala jer je starija koleginica u jednom intervjuu potkačila mlađu. Dara je, nakon glasina da je za njen raskid sa 24 godine mlađim Tonijem kriva Sara, izjavila da ona pjeva za 62 eura.

Sada se Sara prisjetila te svađe i rekla da su pojedini mediji prenijeli da je Dara izjavila da ona pjeva za 62 eura, a u pitanju je još manja cifra. "Šesdeset i nešto je rekla, da, da, sjećam se te izjave", rekla je Sara i otkrila kako se upoznala tada sa Tonijem.

"Upoznali smo se u teretani, tj on je mene vidio u teretani i samo se sjećam da su mi upale u plan njegove plave, lijepe oči. Kasnije je on nabavio moj broj, ne znam kako, i onda mi je slao dosta poruka i tako dalje. Ja sam mu rekla možemo da se vidimo pod nekom nemogućom misijom. Tipa rekla sam mu imaš 45 minuta da se pojaviš tu i tu da se vidimo na 15 minuta. Ja sam to iz zezanja rekla i on se stvarno pojavio. Nešto je bio na telefonu, ja rek'o dobio čovjek priliku on na telefonu kao mi glumi nekog frajera, ja uzela taksi i otišla on me u čudu gledao nisam mu se ni javila", rekla je pjevačica za Hajp.

Sara je rekla da su se posle toga vidjeli još jednom ili dva puta, ali, tvrdi Sara, ništa nije bilo između njih. Ovoga puta imala je i poruku za Daru Bubamaru:

"Pa ja kažem ako ona želi da se bavi proricanjem, onda je bolje da se ne bavi, ja odavno ne pevam za 62 evra. Nadala sam se da ću dobiti bakšiš na neku njenu pesmu makar 62 eura".