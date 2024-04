PUKLA 3.000 € DA SMANJI GRUDI! Iva Grgurić se u topu pohvalila novim dekolteom

Iva Grgurić odlučila je da smanji grudi, a sada je pokazala novi dekolte.

Izvor: Instagram/iva_grguric_official

Pobjednica Zadruge Iva Grugurić, važi za jednu od najzgodnijih rijaliti učesnica koja nikada nije krila koje je sve estetske intervencije uradila na sebi. Nakon što je dosta poznatih ličnosti izvadilo silikone, Iva je odlučila takođe da smanji grudi.

Ona se nakon operacije oglasila na Instagramu i pokazala rezultate u malenom topu i helankama, koji su istakli njeno tijelo.

"Prezadovoljna rezultatom smanjenja grudi", poručila je, a operaciju je izdvojila 3.000 eura.

"Kod svakog je drugačija situacija u zavisnosti šta radite, ali mislim da košta oko tri hiljade eura", istakla je na temu cijene zahvata, po dolasku na kliniku prije operacije.

Izvor: Instagram/iva_grguric_official

"Osjećam se kao da sam krenula na kafu, a ne na smanjivanje grudi. Povela sam predivnu majku sa sobom kao podršku koja mi generalno stvarno ne treba. Ovo mi je neki put već da radim grudi, malo sam pretjerala, prevelike su. Sad je krenuo neki trend smanjivanja grudi i nije sad kao da pratim to, ali too much je... Šta god da obučem, to je u prvom planu. Mislim da, ja sa svojim nježnim licem... ne ide", rekla je tada Iva i objasnila:

"Moja intuicija mi govori: 'Iva, imaš 30 godina, smiri se, treba da se udaš'. Nije sad toliko važno ni bitno da sve to pršti".

Starleta Tamara Đurić koja je u jednom trenutku imala ogromne silikone odlučila se da ih skroz izvadi, a promjena je sve oduševila.