MUŽ JE VOLIO DA KROZ MENE POKAZUJE KOLA! Dragana Mirković prvi put spomenula bivšeg - Meni, bre, super "jugo"!

Dragana Mirković nedavno je objavila da se razvodi od Tonija Bijelića posle skoro 25 godina braka

Izvor: Hype Tv printscreen

Tokom zajedničkog života, Dragana Mirković i Toni Bijelić stekli su veliko bogatstvo, a osim dvorca u Beču, televizije u Požarevcu i nekoliko firmi, posjeduju i ozbiljnu kolekciju automobila čija se vrijednost cijeni na nekoliko miliona eura.

Uprkos bogatstvu koje posjeduje, pjevačica je u intervjuu hrvatskim medijima istakla da nije materijalista i da nikada nije patila od takvih stvari.

"Možete da me vozite u Smartu, možete da me vozite, evo, u Majbahu, nebitno je, ja nisam taj tip uopšte, da mi je to nešto bitno. Kolekcija je bogata, ja priznajem. Ima dosta toga, ovo je samo jedan dio, pošto se napolju radi ulaz, pa smo morali ovdje da ubacimo. Čak me nije ni interesovalo nešto, moram da priznam... Stojadin, bre! Zašto sve mora da bude glamur, kad može da bude nešto nostalgično... Nekad su svi vozili Stojadina, kasnije Juga, Fiću... Meni je to draže nego neki vau auto! Nikad nisam bila za to. Moj suprug je volio tako kroz mene da pokazuje svoje automobile, ali ja nisam taj tip", rekla je pjevačica za 24sata i dodala da je skromnost ponijela iz doma i nikada nije voljela da se razmeće novcem.

"Ne volim bacanje novca na stvari koje su nebitne. Firmirana garderoba, tašne, čuda... Ako vidite na meni neku skupu torbu, znajte da sam je dobila na poklon! Ja sam tako vaspitana".