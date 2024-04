"DODIRIVAO JE PO ZADNJICI I PRIVLAČIO" Sandru muškarac pokušao da napastvuje: Odgurnula sam ga, pao je

Sandru Rešić pokušao je da napastvuje fan poslije nastupa.

Izvor: Instagram printscreen / sandra_resic

Pjevačicu i bivšu učesnicu rijalitija Zadruga, Sandru Rešić pokušao je da napastvuje fan koji ju je prvo zamolio za zajedničku fotografiju. Kako je ispričao izvor s lica mjesta, ona je ljubazno pristala, a onda je pokušao da je dodiruje po zadnjici i da je vuče ka sebi.

"Sandra je profesionalno odradila nastup, a na kraju je dobila brojne poklone i poruke od svojih fanova, čemu se baš obradovala. Sandra je na kraju i pozirala sa fanovima, ali došlo je do pokušaja napastvovanja u jednom momentu. Nju je bukvalno muškarac spopao nakon što je ispoštovala slikanje", rekao je izvor za jedan portal i dodao:

"Počeo je da je dodiruje po zadnjici i privlači ka sebi, da joj izjavljuje ljubav, što je Sandru potpuno šokiralo, ali i razbjesnjelo. Ona je u jednom momentu počela da ga odguruje od sebe, pa je reagovalo i obezbjeđenje kluba. Nastao je opšti haos u tom momentu, ali je Sandra ipak riješila da slučaj ne prijavi policiji".

Ovim povodom se oglasila i pjevačica.

"Šta da kažem... Istina je da je došlo do pokušaja napastvovanja na mom nastupu prije nekoliko nedjelja. Mislila sam da neće doći do medija... Ja sa svojim fanovima imam jako iskren i lijep odnos, pa me je ovo baš potreslo. Nisam očekivala da može doći do takvog incidenta. Nisam znala u momentu šta me je snašlo. I mene je moja reakcija iznenadila. Dobila sam neku nevjerovatnu snagu, odgurnula ga, dečko je pao na pod... Obezbjeđenje ga je odvelo. Nisam ništa prijavljivala policiji i nadam se da do sličnih situacija više neće dolaziti", bila je iskrena Sandra.

